L’annonce DiRT 5 présente la prochaine étape de la série Codemasters

Plus tôt cette semaine, le développeur Codemasters a annoncé qu’il dévoilerait la prochaine phase du Saleté franchise très bientôt. Le studio n’a pas déçu. Au cours de la vitrine numérique Inside Xbox de ce matin, DiRT 5 compté parmi les premières mondiales.

Check-out DiRT 5 bande annonce dans la vidéo suivante, colorée par le morceau Time to Dance (Sebastian Remix) de The Shoes:

le DiRT 5 la bande-annonce ci-dessus se compose de toutes les images du jeu. Il présente juste un avant-goût de l’action, qui comprend « l’action de roue à roue », une foule de lieux magnifiques, et la nouvelle vision de Codemasters sur le genre de course.

Au moment de l’écriture, on sait très peu de choses sur la prochaine entrée de la série. Cependant, lors d’un post-show Inside Xbox, le développeur a révélé que le mode carrière faisait son retour. Fait intéressant, les joueurs auront un mentor exprimé par Troy Baker, tandis que Nolan North exprimera un autre personnage clé.

La description vidéo de la bande-annonce indique que ce versement permettra Saleté être « plus audacieux et plus courageux que jamais. » Saleté 5 les joueurs parcourront le monde, avec les véhicules tout-terrain les plus puissants à portée de main. En faisant la course aux côtés d’amis, les joueurs peuvent participer à une «ambiance» qui offre une action épique et des niveaux de style sans précédent.

La plus récente Saleté entrée, DiRT Rally 2.0, sortie en février 2019. Notre critique du titre lui a valu 8 sur 10, faisant l’éloge des visuels et du gameplay. Cependant, les fonctionnalités semblaient manquer, en particulier en ce qui concerne les modes multijoueur et carrière. Depuis sa sortie, Codemasters a continuellement mis à jour le pilote hors route avec son contenu. Bien que le studio n’ait pas d’autres plans pour le contenu basé sur la saison, il y a encore quelques petites mises à jour à l’horizon. Quelques surprises sont également prévues, bien que Codemasters ne soit pas encore prêt à offrir des détails sur ce front particulier.

C’est l’un des jeux de l’événement Inside Xbox dont nous savons avec certitude qu’il arrivera également sur PS5.

[Source: Codemasters]