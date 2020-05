Mansplaining le test de Bechdel aux fans de Rick et Morty.

Cette semaine a vu le retour de Rick et Morty aux écrans de télévision et ce soir, le Royaume-Uni l’a obtenu sur E4 et l’application All4. Never Ricking Morty était l’épisode le plus auto-référencé, le plus fou de son propre cul, et c’était tant mieux pour lui. Il a commencé par faire de la célèbre structure du «Story Train» de la série l’intrigue réelle de l’épisode, à tous les niveaux. Il a ensuite donné aux téléspectateurs le point culminant de la continuité climacique que beaucoup attendaient. Avec Dark Morty et Dark Poopy Butthole, une armée de Ricks, M. Meesecks et Gazorpazorps dans une bataille finale, qui est ensuite arraché et étiqueté pour toujours quelque chose qui aurait pu se produire mais qui ne le sera plus. Mais tout au long du voyage, nous mentionnons également le test de Bechdel, comme un moyen de vaincre la formule même de l’histoire contre laquelle Rick et Morty se battent.

Le test de Bechdel était une blague qui faisait grossir les jambes. Initialement, une partie de Alison Bechdelc’est Dykes à surveiller bande dessinée en 1985, la bande dessinée a un personnage qui dit qu’elle ne verrait aucun film qui a) n’avait pas deux personnages féminins nommés qui b) se parlent et c) d’autre chose qu’un homme. La punchline étant que le dernier film qu’elle avait vu était Ridley Scottc’est Extraterrestre, Il y a sept ans. Badumdumtish. C’était un gag, se moquant de ce qu’aucun des films hollywoodiens alors actuels ne pouvait passer aussi bas, sauf pour un film de science-fiction schlocky. Ce n’était pas techniquement vrai, c’était une blague après tout. Cependant, le fait que tant de films n’aient pas réussi même cette exigence minuscule – sans aucune raison – ne montrait pas à quel point Hollywood était insulaire, limité et axé sur les hommes, avec le mâle par défaut. C’était drôle parce que c’était à peu près vrai.

Le test Bechdel a ensuite été renommé test Bechdel-Wallace, quand Allison a crédité le concept à son amie. Liz Wallace, remercié dans l’ouverture de la bande. Mais «The Bechdel Test» était plus vif. Il a commencé à croître jusqu’à ce qu’il soit suffisamment courant pour être présenté sur Les Simpsons. Ce n’est pas une mesure de qualité, dans la mesure où de nombreux grands films échouent complètement, tandis que beaucoup de pornographie passe le test de Bechdel avec brio mais pas grand-chose d’autre. Mais si cela oblige les scénaristes à examiner pourquoi leur travail ne passe pas, que ce soit une décision délibérée artistique et de narration, ou simplement par paresse, alors cela devrait être son héritage. Il y a eu une lente amélioration depuis, et peut-être que le test de Bechdel lui-même en est responsable. Après tout, il y aurait beaucoup moins, voire aucun, de films qui échoueraient jamais à un test de Bechdel inversé. Mais c’est une barre si basse, qu’elle ne rend délibérément que du bout des lèvres les idées centrales de la diversité et de l’égalité. Il a également inspiré des tests qui mesurent un peu plus d’autres créateurs de comcis tels que Roxane Gayle test en six parties proposé par Kelly Sue DeConnicktest de la lampe sexy

Dans Rick et Morty, cependant, il s’agit du test de Bechdel utilisé comme un discours, le danger d’indiquer qu’une œuvre est digne parce qu’elle a réussi quelque chose d’aussi fragile que le test de Bechdel. Et donc Morty se retrouve à raconter une histoire sur pilotis qui a Beth et Summer combattant des scorpions géants femelles (avec des arcs dans leurs cheveux) avec des explosions menstruelles, sans mentionner aucun homme et être félicité pour leur effort par Ruth Bader Ginsburg. C’est intentionnellement horrible parce que a) il est raconté par Morty et b) il met en évidence la fragilité du test Bechdel de la manière la plus brutale possible. Mais ensuite sa fragilité n’a fait que souligner qui était bizarre que tant de films ne pouvaient même pas le passer. Enfer, Rick et Morty est plutôt axé sur les hommes et réussit généralement le test de Bechdel sur une base régulière en incluant en fait une mère et sa fille dans le casting principal de la série. C’est si facile. Remarquez, je me demande si c’était aussi le résultat de l’existence du test de Bechdel?

