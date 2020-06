Le baiser du vampire sort en Blu-ray en juillet depuis Scream Factory

Le baiser du vampire est le dernier film d’horreur de Hammer à faire son chemin sur Blu-ray depuis Scream Factory. Il sortira le 14 juillet. Les stars de cinéma de 1963 Clifford Evans, Edward de Souza, Noel Willman, Jennifer Daniel, et Barry Warren dans un conte de lune de miel qui s’est terriblement mal passé, comme ils le font habituellement dans les films d’horreur. Ils tombent sur une famille de vampires et commencent lentement à tomber sous la tête du vampire Dr. Ravna. Le baiser du vampire n’est pas le film Hammer le plus connu, mais c’est un favori des fans. Ci-dessous, vous trouverez les spécifications techniques du film, ainsi que la toute nouvelle couverture réalisée pour le film par Scream Factory.

Le baiser du vampire Spécifications Blu-ray

Perdu sur le chemin de leur lune de miel, un jeune couple tombe sur une mystérieuse famille de vampires et leur chef indiciblement diabolique. Lorsqu’un mauvais tour laisse les jeunes mariés Marianne et Gerald Harcourt bloqués dans une forêt isolée de Bavière, ils n’ont d’autre choix que d’accepter l’hospitalité de l’hypnotique Dr Ravna, seigneur distingué d’un château voisin. Ravna utilise ses «enfants» pour attirer les jeunes mariés dans sa tanière, et bientôt ils sont plongés dans un cauchemar d’horreur et de tromperie dont il ne peut y avoir d’échappatoire. Leur seul espoir est le professeur Zimmer, qui fait appel à un ancien rituel dans une tentative désespérée de détruire les vampires et de libérer Marianne du pouvoir de Ravna.

Caractéristiques spéciales et spécifications techniques:

NOUVELLE RESTAURATION 2K DU FILM EN DEUX RATIOS D’ASPECT (1,85: 1 et 1,66: 1)

NOUVEAU Commentaire audio avec l’auteur / historien du film Steve Haberman et le cinéaste / historien du cinéma Constantine Nasr sur la version 1.66: 1

NOUVEAU The Men Who Made Hammer: Compositeur James Bernard

The Men Who Made Hammer: Compositeur James Bernard NOUVEAU Les hommes qui ont fait le marteau: Bernard Robinson, concepteur de la production

Commentaire audio avec les acteurs Edward De Souza et Jennifer Daniels, modéré par Peter Irving sur la version 1.85: 1

Bande-annonce et spot TV originaux

Version TV Kiss Of Evil avec commentaire audio en option par les historiens du film Troy Howarth et Nathaniel Thompson (en définition standard – 1.33.1)

Scènes supplémentaires ajoutées à la version TV Kiss Of Evil

Bande-annonce de Kiss Of Evil TV

Sous-titres anglais en option pour la fonctionnalité principale

