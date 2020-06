Ghostbusters Commercial Outtakes propose des titres / films alternatifs

Si le monde n’était pas allé en enfer, il nous faudrait environ un mois pour obtenir un nouveau chasseurs de fantômes film du réalisateur Jason Reitman, fils du réalisateur du film original Ivan Reitman. Mais depuis Ghostbusters: Afterlife a été repoussé jusqu’en mars 2021, nous devrons nous contenter de regarder des images rarement vues des coulisses des Ghostbusters originaux.

Dans le film original de 1984, Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) et Egon Spenger (Harold Ramis) lancer leur propre entreprise d’extermination et de confinement paranormaux à partir de zéro. Cela comprend la création d’une publicité pour faire la publicité de leur entreprise unique à New York, et certaines prises de vue et bloopers du tournage de cette publicité ont été officiellement publiés en ligne, et ils incluent des titres alternatifs qui ont été considérés pour le film.

Ghostbusters Commercial Outtakes

La première partie des prises de vues présente les trois Ghostbusters debout ensemble demandant si les gens ont eu des expériences paranormales qui doivent être traitées. C’est la fin de ce segment de la publicité où les titres alternatifs entrent en jeu, et ici ils font tout le segment mais changent le nom de l’entreprise en Ghoststoppers et Ghostblasters. Le premier sonne horrible, et il a l’air bizarre même dans le texte. Les Ghostblasters auraient pu fonctionner, même si cela semble un peu trop agressif. Mais Ghostbusters sonne juste.

Le deuxième segment de la séquence fait partie de la publicité que nous ne voyons pas à l’écran dans le film. Ray a informé le public que son personnel courtois et efficace est disponible 24h / 24 pour répondre à tous ses besoins d’élimination surnaturels. Les premières prises ne comportent que Ray, mais il y a une deuxième vague où Annie Potts est amenée en tant que réceptionniste Ghostbusters Janine. Vous pouvez la voir lever les yeux au ciel lorsque Ray fait la promotion de son personnel sur appel 24 heures par jour, ce qui est particulièrement chiant pour elle car elle est leur seul membre du personnel.

Enfin, le dernier morceau de métrage rassemble les trois Ghostbusters pour leur slogan «Nous sommes prêts à vous croire».

Même si c’est la première fois que ces prises alternatives sont entièrement disponibles en ligne, elles sont également disponibles dans la version Steelbook de l’an dernier chasseurs de fantômes et Ghostbusters 2 sur Blu-ray, que vous pouvez obtenir ici. Pour votre plus grand plaisir, voici la publicité complète:

