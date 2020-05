L’auteur de Twilight, Stephenie Meyer, a été qualifié de «raciste» par Twitter à la suite de la révélation d’un nouveau livre.

– Publicité –



Le roman de Stephenie Meyer ‘Twilight’ fait à nouveau la une des journaux et cette fois avec une nouvelle controverse. Ce sont des controverses très récentes et inouïes. Meyer, lundi, a annoncé qu’un nouveau livre sera lancé plus tard cette année dans son monde fantastique acclamé par YA. Les gens, après cette annonce, ont commencé à réexaminer tout son travail et son héritage. En outre, il y a un signe de racisme dans son travail et la même chose se reflète également dans son attitude personnelle.

Meyer a fait l’annonce de son nouveau roman Midnight Sun, lors de sa visite à Good Morning American, où elle a également annoncé la date de lancement qui est le 4 août. Le livre discutera de tous les événements de la trilogie originale mais cette fois du vampire Edward Du point de vue de Cullen et non du point de vue de l’adolescente Bella Swan. Enfin, le livre est sur le point de sortir, Meyer en discutait depuis 2008. Les fans se réunissaient en ligne et visitaient à nouveau le film et le livre de la franchise, montrant leur sentiment complexe autour de lui.

Cela a donné aux fans l’occasion de revisiter le travail de Meyer dans une nouvelle perspective en examinant également la diversité et la représentation dans le travail. Beaucoup de gens n’aimaient pas la façon dont Meyer montrait les Amérindiens dans son histoire et considéraient l’écriture comme exploitante. Et certains n’aimaient pas comment Meyer profitait du nom et des coutumes de la tribu Quileute.

Le manque de diversité a également été remarqué par les fans du film ‘Twilight’. Les gens ont également vu l’interview de Catherine Hardwicke, réalisatrice qui a tourné le premier film en 2018. Il était en conversation avec The Daily Beast à ce moment-là, où il a dit qu’il y avait un désaccord houleux entre les deux et c’est que Hardwicke voulait que le casting soit plus diversifié.

Hardwicke a remarqué que Meyer n’a pas écrit le livre de manière diverse, car elle ne voit peut-être pas le monde autour d’elle de cette façon. Et selon la déclaration de Hardwicke, elle voulait que les vampires en fassent partie. Elle voulait qu’Alice soit japonaise. Hardwicke avait tous les plans. Et Meyer ne pouvait tout simplement pas accepter que les Cullen soient plus diversifiés car elle les avait vraiment vus dans son esprit, elle savait qui chaque personnage représentait en quelque sorte, un ami personnel ou un parent ou quelque chose. Meyer a dit qu’elle avait écrit qu’ils avaient cette peau pâle et brillante.

Hardwicke a également déclaré que Meyer avait donné une idée de l’acteur kenyan-américain Edi Gathegi jouant le personnage de Laurent et elle pensait que c’était parce qu’il était l’un des vampires antagonistes. C’est la raison pour laquelle les critiques disent également que si une personne non blanche est prête à jouer un méchant, alors seul Meyer lancera la personne.

Les médias sociaux et le public du divertissement sont toujours aux prises avec la série et les réponses collectives qui sont reçues par la série. Au-dessus de tout cela, les allégations de racisme sur Meyer ont donné un nouvel éclairage à toute la conversation. Les médias sociaux sont inondés de nombreuses réponses après l’annonce du nouveau livre de Meyer.

