Ansu Fati sera le nouveau héros de Barcelone et Phil Foden prêt à combler le vide de David Silva

Le football est de nature cyclique et les changements de personnel sont inévitables, mais perdre un joueur clé qui a servi l’équipe pendant une période importante peut avoir un impact durable.

La meilleure solution consiste à avoir un successeur au sein de l’équipe prêt à prendre la place de son coéquipier senior et à assurer une transition en douceur vers la prochaine ère, ce qui permet de garder les systèmes et les formations intacts.

De nombreux clubs planifient avec diligence de tels événements, garantissant qu’une star établie a quelqu’un à qui passer le flambeau.

Ici, nous examinons certains de ces plans de succession qui se déroulent en ce moment.

BARCELONE | Ansu Fati succède à Lionel Messi

Sa carrière en est peut-être à ses balbutiements, mais Ansu Fati est déjà salué comme l’héritier du trône de Lionel Messi à Barcelone, et pour cause. Le jeune a eu un impact énorme dans ses premières apparitions, faisant irruption sur la scène avec des performances spéciales avant de devenir un habitué du nouveau patron Quique Setien. Fati a le talent et la capacité de s’épanouir n’importe où dans le dernier tiers tout en faisant preuve de maturité et de sang-froid au-delà de ses années.

Non seulement il vante la capacité excitante de dribbler et l’habileté audacieuse de Messi lors de sa première apparition, mais le joueur de 17 ans génère déjà une sortie saine avec cinq buts et une passe décisive. La principale raison pour laquelle Fati pourrait être le digne successeur de l’Argentine est l’engagement qu’ils partagent tous les deux envers la formation et l’humilité avec laquelle ils font l’extraordinaire sur le terrain.

Ce n’est un secret pour personne que Messi aime ce talent en plein essor et l’a pris sous son aile avec son frère et manager en tant que conseiller de Fati.

Messi: « Je l’aime vraiment bien [Fati] et j’essaie de l’aider et de le soutenir. C’est un joueur incroyable et il a ce qu’il faut pour réussir. Mais si je le regarde à travers mes yeux, j’aimerais qu’ils l’amènent progressivement, comme ils l’ont fait avec moi quand j’ai commencé, en prenant les choses agréablement et facilement et sans faire pression sur lui. «

BORUSSIA DORTMUND | Giovanni Reyna succède à Marco Reus

Alors que le voyage de Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund semble arriver à son terme avec un passage imminent en Premier League à l’horizon, la tenue de Bundesliga reste bien garnie en ce qui concerne les jeunes talents qui font partie de l’équipe. Giovanni Reyna est la dernière star émergente à avoir attiré l’attention et est très dans le moule du capitaine du club Marco Reus.

Les deux sont des meneurs de jeu avec un oeil pour le but et la polyvalence pour opérer dans n’importe quel rôle dans le dernier tiers. Reyna a annoncé son arrivée avec une frappe à couper le souffle contre le Werder Brême en Coupe d’Allemagne, mais c’est son match au cours d’une poignée d’apparitions qui a fait des comparaisons avec Reus. Lorsque l’international allemand a été blessé au début de l’année, Lucien Favre a même suggéré qu’ils avaient un remplaçant tout prêt à faire appel à Reyna.

À seulement 17 ans, vous penseriez que le défi pour l’Américain serait de répondre aux attentes qui viennent d’être comparé à une légende de club. Mais Reyna n’est pas étrangère à une telle pression étant le fils de l’ancienne capitaine des États-Unis Claudio Reyna et de l’international américaine des femmes Danielle Egan.

Favre: « Il est [Reyna] un joueur très intelligent. Il peut jouer presque toutes les positions dans n’importe quel système. »

MANCHESTER CITY | Phil Foden succédant à David Silva

En termes de plan de succession, rien n’est plus évident dans le football que le processus de Manchester City pour préparer Phil Foden à prendre le relais de David Silva. Pendant près de trois ans, à peu près depuis l’arrivée de Pep Guardiola, le jeune Anglais a été nourri à cet effet. En tant que milieu offensif du pied gauche, Foden reflète le contrôle rapproché, la vision et l’excellence des passes courtes de Silva.

Comme l’Espagnol, son protégé de 19 ans est même construit de façon similaire dans le physique et émule son attitude discrète. Bien qu’il soit l’un des adolescents les mieux notés du jeu, il a été patient en termes de temps de jeu et est déterminé à continuer à travailler dur. Avec le départ prévu de Silva à la fin de la saison, Foden n’attendra plus longtemps dans les coulisses.

Guardiola est certainement confiant dans la capacité de Foden à franchir le pas après l’avoir déclaré comme le joueur le plus talentueux qu’il ait jamais entraîné. Cela, venant de l’homme qui a dirigé Messi, est tout à fait une déclaration.

Silva: « Il [Foden] sera un bon remplacement pour moi. Je lui ai donné beaucoup de conseils, comme comment se déplacer sur le terrain. Il a pris les informations et il va mieux. Il me rappelle moi-même quand j’étais jeune – surtout comment il est en tant que personne. Il est très calme, mais toujours là, en compétition. Il déteste perdre. «

REAL MADRID | Ferland Mendy succédant à Marcelo

Marcelo a été un pilier du dos du Real Madrid pendant si longtemps, remportant quatre ligues de champions et quatre titres de champion en cours de route. Mais son règne non seulement en tant qu’arrière gauche le plus offensif du jeu, mais aussi en tant que premier choix de Madrid dans cette position, a pris fin. Depuis la saison dernière, le Brésilien est hors du rythme, incapable de se remettre d’un manque de concentration ou d’un mauvais choix défensif.

Cela a incité Los Blancos à dépenser 53 millions d’euros pour acquérir les services de Ferland Mendy à Lyon et au cours de la campagne 2019/20, le Français s’est révélé être l’arrière gauche supérieur à ce stade. À bien des égards, Mendy est le remplacement parfait de Marcelo car il conserve une grande partie de ses prouesses offensives – il a du rythme à brûler et livre des croix dévastatrices – tout en ajoutant un niveau de compétence en défense considérablement plus élevé.

Avec Mendy, Madrid n’a concédé que huit buts en 19 matchs (0,42 buts par match) cette saison et 15 buts en 15 matchs lorsque Marcelo a été déployé.

Mendy: «Je serai son [Marcelo’s] successeur. Il lui reste beaucoup de temps, mais s’ils ont [Real Madrid] m’a amené ici, c’est parce qu’ils voient du potentiel. «

BAYERN MUNICH | Joshua Zikzee succède à Robert Lewandowski

Au cours des dernières années, beaucoup se sont demandé qui le Bayern Munich viserait en tant que remplaçant final de Robert Lewandowski et Timo Werner semblait le candidat le plus évident. Cependant, au sein du club, ils pensent avoir déjà l’héritier du Polonais à Joshua Zirkzee. Le jeune Néerlandais a fait forte impression ces derniers temps, marquant trois fois au cours de ses 171 premières minutes d’action dans sa carrière en Bundesliga.

Non seulement Zirkzee a l’air de la pièce avec un physique archétypal de No9 comme Lewandowski, mais il a aussi l’instinct de prédateur, la domination aérienne et l’intelligence pour remplir ses bottes. Le joueur de 18 ans possède également un bon rythme et a impressionné par son jeu de liaison, ramassant probablement beaucoup de Lewandowski à l’entraînement.

Zirkzee: «Son mouvement de croix ou comment il se déplace entre les lignes. Son timing, comment il protège le ballon, ses sprints vers le but – je profite de tout ce que fait Lewandowski. «

