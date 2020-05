Retour vers le futur casting réunis pour Josh Gad & # 039; s réunis à part

Bien qu’il n’y ait pas de productions hollywoodiennes physiques actives pendant la quarantaine, beaucoup profitent de leur situation en organisant des retrouvailles de leurs franchises les plus aimées. Acteur Josh Gad est allé un peu plus loin, profitant des retrouvailles avec un projet de collecte de fonds hébergé sur YouTube appelé Réunis à part. La série recueille des fonds pour le projet HOPE. Dans le premier épisode, le casting de Les Goonies (1985) réunis. Le dernier épisode de la série réunit le casting d’un autre film bien-aimé de 1985 dans Retour vers le futur. Gad a d’abord apporté des étoiles Christopher Lloyd et Michael J. Fox pour une vidéoconférence. Lloyd et Fox ont joué le Dr Emmett Brown et Marty McFly dans les films. Ont également été amenés leurs costars Lea Thompson, Mary Steenburgen, et Elizabeth Shue. Thompson a joué Lorraine Baines McFly dans les trois films. Steenburgen était Clara Clayton, enseignante et amoureuse de Doc pour Partie III. Shue remplacé Claudia Wells comme la petite amie de Marty Jennifer pour Parties II et III.

Retour vers le futur équipage

Pour compléter la réunion, l’équipe avec le scénariste Bob Gale, co-scénariste / réalisateur Robert Zemeckis, compositeur Alan Silvestriet rocker Huey Lewis. Alors que Silvestri composait la partition de la trilogie, Lewis était l’artiste principal de la bande originale du film de 1985 avec des succès comme « The Power of Love » et « Back in Time ». Le leader des News a également fait une apparition en tant que professeur de musique. « The Power of Love » est devenu l’un des succès les plus connus de Lewis, mais a admis avoir conçu la chanson malgré son absence de lien avec le voyage dans le temps. Le groupe a partagé des souvenirs sur le tournage de la trilogie, leurs scènes préférées, et recréé certains des moments emblématiques du film dans une lecture en ligne. Star Trek et Guerres des étoiles réalisateur J.J. Abrams, qui se décrit comme un Retour vers le futur superfan, est apparu comme un invité surprise.

