L’attaquant du Real Salt Lake Giuseppe Rossi face à un environnement inconnu

Giuseppe Rossi espérait que la Major League Soccer relancerait sa carrière.

En proie à des blessures ces dernières années, l’ancien attaquant de Villarreal a été signé par le Real Salt Lake en février. Il a déménagé à Salt Lake City et a fait ses débuts en MLS dans la seconde moitié du match d’ouverture de l’équipe contre Orlando City.

Ensuite, tout s’est arrêté à cause de la pandémie de coronavirus.

Maintenant, Rossi se retrouve isolé dans une ville inconnue alors que sa femme est à la maison dans le New Jersey.

La ligue a suspendu le jeu le 12 mars, alors que les équipes n’étaient qu’à deux matchs de la saison 2020. Le dernier moratoire sur la formation s’étend jusqu’au 15 mai au moins.

Rossi a acheté une console de jeu vidéo et s’attaque à un puzzle de 1000 pièces. Il s’essaye même à la peinture.

«Sortir et prendre quelque chose à manger, apprendre à connaître un peu plus la ville, j’ai l’impression que ça a été enlevé. C’est pourquoi il est difficile de se sentir entier, d’une certaine manière », a déclaré Rossi. « C’est difficile quand vous n’êtes pas de la région, quand vous ne connaissez pas les gens. Donc, vous essayez de trouver ces petites choses comme une peinture ou comme un puzzle ou comme PlayStation et essayez d’en faire votre journée entière. «

Rossi, 33 ans, est né dans le New Jersey d’immigrants italiens mais a déménagé en Italie à l’âge de 12 ans pour poursuivre une carrière de footballeur. Il était encore adolescent quand il a fait ses débuts à Manchester United.

Il a rejoint Villarreal en 2007 et a connu sa meilleure saison en 2010-11, avec 18 buts et sept passes décisives en championnat. Des blessures au genou consécutives ont ralenti son élan, mais il mène toujours l’équipe de la Liga avec 82 buts en carrière en cinq saisons.

Rossi a également choisi de jouer pour l’équipe nationale italienne, refusant ainsi une invitation au camp de préparation de l’équipe nationale américaine avant la Coupe du monde 2006 par l’entraîneur de l’époque, Bruce Arena.

Rossi est retourné s’entraîner avec Villarreal pendant deux mois l’an dernier. Mais parce qu’il était hors jeu depuis plus d’un an, il n’y avait vraiment aucune chance qu’il revienne au club. Puis l’occasion s’est présentée avec RSL.

«C’était la bonne énergie que je ressentais d’eux. Les bons mots ont été prononcés. J’ai eu l’impression qu’ils voulaient vraiment que je fasse partie de ce projet », a-t-il déclaré.

Les entraînements quotidiens en solo gardent son esprit hors de sa situation actuelle, ainsi que du bilan du virus.

«Je veux m’entraîner pendant environ 10 heures d’affilée parce que votre esprit va juste à l’entraînement et que vous ne pensez pas à tout ce qui vous entoure. Vous savez, avoir ma famille en Italie, avoir ma famille dans le New Jersey, qui est un autre endroit qui a été durement touché », a-t-il déclaré. « C’est juste comme, » Mon Dieu, je veux juste sortir ça de ma tête. « »

Il a une liste de choses à voir dans l’Utah, qu’il gardera quand il retrouvera sa femme. En attendant, il fait de son mieux pour se connecter avec ses nouveaux coéquipiers.

«Je pense que j’apprends comment les choses ne sont pas sous mon contrôle, comment je peux rester patient, comment je peux continuer à vivre, sachant que mon destin n’est pas sous mon contrôle. C’est quelque chose que j’apprends encore sur moi-même. J’ai encore du mal à comprendre, comme: «Comment diable sommes-nous dans cette situation?» Je veux retourner à l’entraînement. Je veux rentrer chez moi et voir ma famille », a-t-il déclaré.