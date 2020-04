Avantages et inconvénients de l’utilisation d’un appareil Barx Buddy

Une fois que vous achetez un animal de compagnie, il est également associé à la responsabilité de le garder en sécurité et discipliné. C’est avec un grand défi, surtout dans les premières années de leur vie où tout est nouveau pour eux.

Au cours des 3 premières semaines de la vie de vos chiots, ils peuvent maintenant commencer à se sevrer progressivement. Une fois qu’ils atteignent 7 semaines, c’est le moment où vous pouvez enfin les séparer de boire du lait. Le moment où vous pouvez introduire des aliments appropriés pour eux.

Tant qu’ils sont déjà sevrés, une formation à domicile peut désormais être organisée. Comme ils sont jeunes, il sera plus difficile de les apprivoiser, donc une grande patience est nécessaire. Lorsque les choses empirent et que votre animal commence à être agressif. C’est le moment où le dispositif anti-aboiements fonctionne.

Qu’est-ce que Barx Buddy?

Barx Buddy est un émetteur à ultrasons qui aide à contrôler et à arrêter le comportement du chien. Il comprend des chiens pour arrêter d’aboyer, des pantoufles à mâcher, des canapés destructeurs et bien d’autres. Il produit un son aigu que les chiens ne peuvent entendre. Un son sûr qui ne créera aucun problème de santé nocif pour les chiens. De ce fait, il ne fait qu’attirer son attention pour s’arrêter et se comporter.

Cet appareil est conçu pour être portable, ce qui ressemble à une télécommande. Chaque fois que vous voulez marcher avec votre animal de compagnie, vous pouvez toujours l’apporter avec vous. Vous pouvez toujours l’utiliser pour votre animal de compagnie ou même pour d’autres chiens qui pourraient vous nuire.

En ce qui concerne l’éducation de votre copain de fourrure, il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui ont déclaré qu’ils avaient la liberté d’un fou. D’une manière générale, malgré la liberté de votre imbécile, il n’y a qu’une seule caractéristique désagréable d’un chien, c’est l’aboiement.

Lorsque votre chien commence à aboyer, cela pourrait menacer les autres animaux ou les personnes qui l’entourent. En dehors de cela, ils pourraient perturber les autres personnes. Il n’est pas inhabituel pour votre voisin de vous disputer en raison des aboiements excessifs de vos chiens. D’un autre côté, si la préoccupation concerne le chien dans votre cour, la situation entière sera largement modifiée.

Avec vos chiens de triage, l’aboiement est tout à fait souhaitable. En effet, votre cour et votre maison sont sous la protection de votre chien. Mais malgré tout cela, l’éducation de votre chien est toujours importante. Malheureusement, il n’y a que peu de chances de le faire. Mais avec l’utilisation de l’appareil Barx Buddy, vous pouvez l’utiliser pour entraîner votre chien.

Vous apprendrez ce que c’est et ses avantages et inconvénients ci-dessous. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez à lire et profitez-en!

Quel est cet appareil appelé Barx Buddy?

Les aboiements de votre chien ne sont pas toujours souhaitables et amusants. À cet égard, de nombreux colliers électriques ont été utilisés ces dernières années. Ce sont les accessoires d’un chien enroulé sur le cou qui produiront un léger choc électrique qui fera que votre chien se comportera correctement. En revanche, ces accessoires sont obsolètes. Ceci est principalement dû au fait que ce type d’appareil ne produit pas de résultat satisfaisant.

Pour former vos chiens avec succès, vous devez éduquer vos chiens avec un appareil de haute qualité. L’appareil de haute qualité dont nous parlons aujourd’hui est le Barx Buddy.

Il s’agit d’un appareil qui produit un son audible uniquement pour les oreilles de votre chien. Cela crée une fréquence désagréable pour votre chien en l’entendant. Après cela, ils comprendront immédiatement qu’ils ont un comportement désagréable aux yeux du propriétaire. Voici quelques-unes des caractéristiques que vous pouvez obtenir à partir dudit appareil;

Il est également compatible avec les chats

Il fonctionne également avec succès avec différentes races de différentes tailles.

Cela vous aidera à empêcher vos chiens d’aboyer excessivement

Il émet un bruit supérieur à 30 000 Hertz.

Avantages et inconvénients de l’utilisation de Barx Buddy Device

Maintenant que vous savez ce qu’est un appareil BarxBuddy, il est temps pour vous de connaître les avantages et les inconvénients que vous pouvez tirer de son utilisation. Semblable aux autres appareils, cet appareil présente également des avantages et des inconvénients. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez à lire et profitez-en!

Les avantages

Il peut être utilisé facilement et en toute sécurité

Le son qu’il produit est inaudible aux oreilles des propriétaires humains

Il est compatible pour une utilisation dans un large éventail de races de chiens

Il est sûr et efficace à cent pour cent lorsqu’il s’agit de former votre chien à se comporter correctement et à aboyer de manière appropriée.

Désavantages

Il n’est pas recommandé de l’utiliser pour les chiens sensibles

Il doit être utilisé par un propriétaire de chien responsable

Pour résumer, un appareil Barx Buddy est le meilleur gadget que vous pouvez utiliser pour former vos chiens à se comporter et à aboyer de manière appropriée et adéquate.