Assassin’s Creed Valhalla est développé par 15 studios

Teased aujourd’hui, l’artiste numérique BossLogic a créé l’art clé du jeu sur un flux en direct, Assassin’s Creed Valhalla devrait avoir une révélation cinématographique demain, ainsi qu’une révélation de gameplay qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Cette année Assassin’s Creed est une affaire exceptionnellement ambitieuse développée par 15 studios combinés, ce qui est probablement le plus grand nombre de studios derrière un seul jeu. Ubisoft Montréal est à la pointe du développement, soutenu par 14 «studios de co-développement supplémentaires dans le monde».

Après la révélation d’aujourd’hui, Ubisoft Montréal a tweeté un remerciement à l’équipe de développement et aux 14 autres studios Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft Montréal n’est pas allé jusqu’à nommer les studios de codéveloppement en disant simplement: «Vous savez qui vous êtes et nous vous remercions pour votre dévouement!»

Passionnant! Un immense félicitations à nos guerriers de studio pour tout le bon travail et la passion qui se sont construits pour cela. Nous tenons également à remercier les 14 studios de codéveloppement du monde entier. Vous savez qui vous êtes et nous vous remercions pour votre dévouement! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP – Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) 29 avril 2020

Le message se termine par le mot «Skàl», essentiellement un toast Viking en danois-norvégien-suédois signifiant «cheers» ou «bonne santé». Il est thématiquement approprié Assassin’s Creed Valhalla prend à la nature sauvage nordique, en se concentrant sur les Vikings. Le décor nordique et le focus Viking ont longtemps fait l’objet de rumeurs et de spéculations (à l’origine pensé pour être appelé Assassin’s Creed Ragnarok), et avec 15 studios travaillant sur le jeu, il n’est pas surprenant que certains Valhalla’s les détails auraient été divulgués avant le dévoilement officiel. En fait, il est presque surprenant que Valhalla soit restée secrète autant qu’elle l’a fait, compte tenu des immenses contributions des studios du monde entier.

Ubisoft Montréal était le studio principal derrière Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed III, et Assassin’s Creed II (aussi bien que fraternité et Révélations). Ils ont également soutenu le développement sur Assassin’s Creed Odyssey. Le studio a également dirigé le développement ou participé à un certain nombre d’autres jeux Ubisoft, notamment Chiens de garde et En être loin séries.