L’attaquant du BVB Erling Haaland est blessé contre Arminia Bielefeld

Huile végétale de calendula - 50ml bio - Laboratoire du Haut Ségala

Cette huile renforce les protections naturelles de l'épiderme, elle est adaptée aux peaux abîmées, fragilisées, gercées ou rougies. Elle agit efficacement contre les démangeaisons et les irritations. Apaisante et cicatrisante, elle soulage les brûlures et les coups de soleil et grâce à son action