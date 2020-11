L’Aston Martin Galaxy Z Fold 2 fait du modèle standard une bonne affaire

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition.

Le téléphone en édition spéciale est limité à la Chine et coûte plus de 3100 $.

Nous avons pensé que le Samsung Galaxy Z Fold 2 est le seul téléphone pliable à acheter, en raison de sa qualité de construction améliorée, de sa longue liste de fonctionnalités et de sa polyvalence. Malheureusement, le prix de 2000 $ signifie que l’appareil est extrêmement cher, même selon les normes de 2020.

Le pliable est encore plus cher en Chine, se vendant 16 999 yuans (~ 2541 $) sur le marché. Mais si vous pensiez que c’était mauvais, eh bien, Samsung a une surprise pour vous. La marque coréenne s’est associée au constructeur automobile Aston Martin pour lancer le Samsung Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition dans le pays.

L’édition spéciale pliable est équipée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, et vous coûtera 20 999 yuans ridicules (~ 3139 $). Cela le rend ~ 450 $ plus cher que le Galaxy Z Fold 2 vanille dans le pays et plus de 1000 $ de plus que le prix américain du modèle de base.

Le Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition contient cependant quelques extras pour le prix, tels que le Galaxy Watch 3 LTE, un t-shirt et une casquette en édition limitée et un étui en édition spéciale pour le téléphone. Sinon, vous ne devriez pas vous attendre à des extras supplémentaires de marque ou de conception sur le téléphone lui-même.

Samsung vend l’édition spéciale Galaxy Z Fold 2 via Tmall en Chine. Les commandes sont expédiées à partir du 6 novembre, mais on ne sait pas encore sur une plus grande disponibilité dans d’autres régions.

Suivant: Les meilleurs téléphones Samsung bon marché que vous pouvez obtenir