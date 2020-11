Jess Glynne «  regrette  » la plainte concernant le code vestimentaire

2020-11-02 12:00:29

Jess Glynne «regrette» d’avoir accusé un restaurant de la discrimination à son encontre quand elle s’est vu refuser l’entrée à cause de ses vêtements.

La chanteuse de 30 ans a subi une réaction violente au cours de l’été lorsqu’elle a critiqué un restaurant haut de gamme de Londres pour avoir refusé son entrée parce qu’elle portait un survêtement, mais elle a insisté sur le fait que ses mots étaient «mal interprétés» et qu’elle essayait juste de faire valoir un point que les gens ne devraient jamais être «ignorés» simplement à cause de leur apparence.

Elle a admis au magazine Telegraph Luxury: «J’aurais aimé ne jamais le publier. Je pense que c’est tellement mal interprété.

«Je l’ai appelé discrimination, ce qui n’était pas le bon mot et c’est une période très délicate pour le moment. Je sais que la discrimination est bien plus importante que cela.

«J’apprécie que je n’étais pas habillé correctement, mais la raison pour laquelle j’ai posté ma tenue était que j’étais conscient de ce à quoi je ressemblais dans un survêtement et j’avais l’impression d’être traité en conséquence.

«Mon point était qu’en tant qu’être humain, vous ne devriez pas être ignoré.»

Dans son message original, le hitmaker «Hold My Hand» avait critiqué Sexy Fish – qui a une politique de code vestimentaire claire énoncée sur son site Web – pour son attitude «impolie» lorsque le personnel a refusé son entrée, alors que le restaurant était «vide».

Elle a écrit: «Cher @sexyfishlondon, je me suis rendu dans votre restaurant qui ressemblait à ça et vous m’avez regardé, mon ami et moi, et vous avez dit non, vous ne pouvez pas entrer et votre restaurant était VIDE. Je suis ensuite allé chez @amazonicolondon qui nous a accueillis avec mon ami avec une joie pure et nous avons eu un repas frappant avec un service méchant.

«@Sexyfishlondon s’il vous plaît vérifiez vous-même si c’est ainsi que vous traitez les gens car c’est impoli, rebutant, embarrassant et certainement pas invitant. On nous a fait attendre et 2 membres du personnel sont venus nous regarder et prendre une décision en fonction de notre apparence. Je pense que l’attitude de votre personnel doit changer car c’était tout simplement RUDE. Merci et au revoir (sic) »

Bien que Jess regrette la publication, elle est toujours en ligne sur son compte Instagram, bien que les commentaires aient été supprimés.

