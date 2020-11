L’application NHS Test and Trace n’a pas réussi à dire aux gens de s’auto-isoler en raison d’une erreur de paramètres

Des milliers de personnes qui sont entrées en contact avec des personnes infectées par Covid-19 n’ont pas été alertées par l’application NHS Test and Trace – ni invitées à s’isoler – en raison d’une erreur logicielle. par 19 millions de personnes depuis sa mise à disposition le 24 septembre, a été réglée sur la mauvaise sensibilité.Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a admis ne pas avoir utilisé le logiciel créé en conjonction avec l’application afin de garantir son bon fonctionnement. En conséquence, les utilisateurs dont le «score de risque» élevé aurait dû immédiatement déclencher une notification n’ont pas été alertés. La baronne Dido Harding, présidente exécutive de NHS Test and Trace, qui est derrière l’application, marche dans la rue au milieu de l’épidémie de la maladie à coronavirus (Photo: Reuters) « incroyablement bas » Le Sunday Times a cité une source gouvernementale disant qu’un nombre « terriblement bas » d’utilisateurs avait reçu des avertissements par l’application depuis sa publication, et que e Ceux qui possédaient des téléphones Android étaient parmi les plus touchés. Plus de la moitié des utilisateurs de téléphones au Royaume-Uni utilisent des mobiles Android. Ils sont également utilisés beaucoup plus fréquemment par les personnes à faible revenu, qui sont également les plus à risque de contracter Covid-19. Les développeurs de l’application ont admis qu’ils avaient commis une erreur – et que les ministres avaient mis cinq semaines pour la rectifier, le faisant finalement. Jeudi dernier – dans un article de blog sur le site Web du gouvernement.Dans ce billet, les ingénieurs en logiciel confessent qu’ils avaient créé la technologie supérieure avant le lancement national de l’application.Randeep Sidhu et Gaby Appleton, des personnalités de premier plan derrière l’application, ont écrit que le « ‘ le seuil de risque »devait être abaissé, mais« ce changement n’a pas eu lieu à temps ». L’application de recherche de contacts NHS Covid-19 a été lancée en Angleterre et au Pays de Galles le 24 septembre (Photo: Getty) Impact« marginal » , bien que l’application soit vitale dans la lutte contre le coronavirus, les responsables ont refusé de dire combien de personnes ont effectivement été invitées à se mettre en quarantaine via l’application. Pour le contexte, les nations décentralisées d’Écosse et d’Irlande du Nord ont rendu disponibles les données de leurs systèmes et affirment que leurs applications ont contacté respectivement 10000 et 16000 personnes.L’erreur pourrait expliquer en partie pourquoi les propres conseillers scientifiques du gouvernement de Sage ont récemment mis en garde que le système Track and Trace de 12 milliards de livres sterling n’avait en fait eu qu’un impact «marginal» sur le taux de transmission du virus. En savoir plus Les dirigeants du NHS suggèrent que le système de test et de suivi de 10 milliards de livres sterling pourrait ne jamais s’améliorer à mesure que les cas de coronavirus augmentent.Cependant, il est loin d’être le premier problème à affecter l’application. Deux jours après le déploiement national, il a été réexaminé de toute urgence suite à la révélation que 61000 tests du NHS ne pouvaient pas y être liés.En octobre, l’application a été mise à niveau pour empêcher les gens de recevoir des alertes «fantômes» inquiétantes leur indiquant qu’ils avaient subi un «Exposition possible à Covid-19», mais sans donner suite aux instructions. Un porte-parole du DHSC a répondu: «L’application NHS Covid-19 est la seule application au monde à utiliser la dernière technologie Google / Apple pour mieux mesurer la distance pour identifier ceux qui sont les plus à risque et est jugée «excellente» par les normes internationales. »

