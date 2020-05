L’ancien champion des poids lourds Mike Tyson l’a toujours compris lors du retour de la boxe

L’ancien champion des poids lourds, Mike Tyson, a montré une partie de sa puissance et de sa vitesse après avoir annoncé un retour sur le ring.

L’homme de 53 ans a téléchargé des clips de formation sur les médias sociaux pour donner aux fans du nouvel âge un avant-goût de ce que « l’homme le plus méchant de la planète » avait l’habitude de préparer.

Tyson a travaillé les pads et le corps et a déclenché d’énormes réactions des fans en ligne.

« OH S *** !!! Ne m’excite pas à ce sujet !!! Mike Tyson est prêt pour 12 rounds en ce moment », a écrit le commentateur de l’UFC, Joe Rogan.

« Mike Tyson à 53 ans fait toujours peur », a déclaré SportsCenter.

Tyson a annoncé qu’il s’entraînait pour un retour surprise à la boxe avec des plans pour participer à des combats d’exposition en quatre rounds pour la charité.

La dernière fois qu’il est revenu sur le ring en 2005, il a perdu contre Kevin McBride dans ce qui s’est avéré être le dernier combat de sa carrière professionnelle.

À son apogée, Tyson a été couronné champion du monde des poids lourds à 20 ans avec ses combats d’une moyenne d’un peu plus de 3 tours en raison de sa force brute.

Parlant sur un Instagram Live avec le rappeur T.I. il a dit: « Je frappe les mitaines depuis la semaine dernière.

Un jeune Mike Tyson était imparable. (Getty)

« Cela a été difficile, mon corps est vraiment surélevé et vraiment douloureux de frapper les mitaines.

« J’ai travaillé, j’ai essayé de monter sur le ring, je pense que je vais boxer quelques expositions et me mettre en forme.

« Je veux aller au gymnase et me mettre en forme pour pouvoir organiser des expositions en trois ou quatre tours pour certains organismes de bienfaisance et d’autres choses.

« Certaines expositions caritatives, gagner de l’argent, aider des mères de famille sans abri et affectées par la drogue comme moi.

« Je fais deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure, puis je fais des poids légers, 300, 250 répétitions.

« Ensuite, je commence ma journée avec le truc de boxe, j’y vais et frappe les mitaines, 30 minutes, 25 minutes, je commence à être en meilleure condition.

« Je commence à assembler ces combinaisons. J’ai mal, j’ai l’impression que trois mecs m’ont chassé. »