After Life Saison 2: ENDING EXPLAINED et Détails du tracé

– Publicité –



After Life Season 2 est en streaming sur Netflix et les fans sont impatients de savoir ce que Tony et Emma voulaient dire par le dicton « Groundhog Day » entre la série.

La première de After Life Saison 2 sur Netflix la semaine dernière et les fans de la comédie noire de Ricky Gervais ont regardé le spectacle. Tout au long de la série, Emma et Tony (Ricky Gervais) font référence à Groundhog Day, mais de quoi s’agit-il?

Que signifie Groundhog Day dans la série After Life?

– Publicité –

Au début de la deuxième saison d’After Life, les fans apprennent qu’Emma et Tony passent du temps ensemble. Mais tout sentiment d’une relation amoureuse s’arrête brusquement. Tony, qui manque à sa femme, n’est pas prêt à renoncer à sa relation précédente.

Emma ne voulait pas vivre dans les souvenirs de son ancienne femme. Cependant, Tony a admis qu’il avait des sentiments pour Lisa. Il souhaite que leur relation se poursuive, comme «Groundhog Day». Il dit: «J’aime ça; J’adore ça, être avec toi tout le temps. »

After Life Saison 2: ENDING EXPLAINED

Le jour de la marmotte est le terme devenu populaire dans le film de comédie du même nom de 1993, moulant Bill Murray. Dans le film, il incarne Phil Connors, météorologue de Pittsburgh, qui couvrira la tradition annuelle de la marmotte dans la petite ville de Punxsutawney. Il se retrouve à répéter le même jour encore et encore.

Dans le film, il se livre à de mauvais comportements, à l’alcool, à la frénésie alimentaire, une nuit. Lorsque la boucle ne s’arrête pas, il fait de nombreuses tentatives sur sa vie mais échoue. Tout au long de la boucle, il essaie de gagner Rita, sa collègue. Phil décide de changer sa vie et essaie d’être une bonne personne et d’aider les autres.

Par exemple, il apprend à jouer du piano et à parler français. Au cours d’une boucle, il rapporte les festivités de la Journée de la marmotte, Rita incroyable et ils passent la journée et la nuit ensemble. Le lendemain, il se réveille et Rita est à ses côtés, rompant la boucle temporelle.

TONY dans AFTERLIFE SAISON 2

Tony dans After Life saison 2 essaie de faire un effort pour être une meilleure personne. Il dit à Emma qu’il veut que les choses soient « Comme Groundhog Day », ce qui revient à la façon dont les choses sont entre eux. Il lui dit également qu’il n’est pas prêt pour une relation. Emma n’est pas prête à attendre Tony au début. Puis, elle a soudainement changé d’avis dans la finale d’After Life au bon moment.

Dans une scène finale intense, Tony est à quelques secondes de se suicider. Il regarde une vidéo de sa femme Lisa faite pour lui avant sa mort, dans laquelle elle lui dit bonne nuit. Tony a le cœur brisé en regardant le clip et il est à quelques secondes de consommer une surdose.

Heureusement, Emma change d’avis et s’est présentée à la porte de Tony au bon moment. Elle dit « Je vais prendre la marmotte » en avouant qu’elle veut donner du temps à la relation.

– Publicité –