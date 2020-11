Lancement de l’édition Tata Harrier Camo

La nouvelle Tata Harrier Camo Edition est livrée avec une teinte de peinture verte Camo unique ainsi que plusieurs éléments noircis à l’extérieur et à l’intérieur, tout comme l’édition sombre. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Tata Motors a lancé une autre nouvelle variante du Harrier appelée Camo Edition. Les prix pour le Tata Harrier Camo Edition commencent à partir de Rs 16,50 et vont jusqu’à Rs 20,30 lakh. Tout comme l’édition Harrier Dark, l’édition Camo n’est proposée que sur les versions haut de gamme, en particulier au-dessus du XT. Par rapport au Harrier standard, l’édition Camo a été proposée à un prix allant de 10 000 à 30 000 roupies. L’édition Harrier Camo apporte essentiellement des mises à jour extérieures et intérieures, mais reste inchangée mécaniquement. Voici un aperçu des prix de la Tata Harrier Camo Edition.

Harrier standard Édition Harrier Camo Différence XT Rs 16,40 lakh Rs 16,50 lakh 10 000 Rs XT + Rs 17.20 lakh Rs 17.30 lakh 10 000 Rs XZ Rs 17,65 lakh Rs 17,85 lakh 20 000 Rs XZA Rs 18,95 lakh Rs 19.15 lakh 20 000 Rs XZ + Rs 18.90 lakh Rs 19,10 lakh 20 000 Rs XZA + Rs 20 lakh Rs 20.30 lakh 30 000 Rs

Extérieur Tata Harrier Camo Edition

Tout comme la Harrier Dark Edition est peinte dans une teinte noire exclusive, l’édition Camo est peinte dans une nouvelle teinte de peinture verte Camo. Bien que cette teinte verte puisse être nouvelle sur le Harrier, elle ressemble en fait à la teinte de peinture Foliage Green proposée sur le sous-compact Nexon.

Outre la nouvelle teinte verte, les détails chromés du Harrier standard ont été noircis tout comme dans l’édition Harrier Dark. Cela comprend la partie inférieure de la calandre, les entourages de phares, les jupes latérales, la partie inférieure de la maison en verre et également la bande sous le hayon. Les jantes en alliage ont également été noircies.

Les packs Camo Stealth et Camo Stealth + ajoutent des accessoires à l’intérieur et à l’extérieur.

Tata Motors propose également deux packs d’accessoires supplémentaires – Camo Stealth et Camo Stealth + – au prix de Rs 27 000 et Rs 50 000, respectivement. Ces packs ajoutent quelques accessoires supplémentaires à l’intérieur et à l’extérieur. À l’extérieur, vous obtenez un lettrage Harrier sur le capot, un marchepied latéral, des capteurs de stationnement avant et des décalcomanies spéciales Camo sur le toit, le capot et les portes avec ces ensembles.

Intérieurs Tata Harrier Camo Edition

Les intérieurs de l’édition Harrier Camo ne sont cependant pas très différents de l’édition sombre. Les intérieurs sur le thème sport Camo Edition et tout noir. Les sièges sont drapés d’un revêtement en similicuir noir, mais ici, dans l’édition Camo, il obtient des surpiqûres contrastées vert Camo. La garniture en faux bois sur le tableau de bord du Harrier standard a été remplacée par une garniture « Blackstone Matrix » sur le tableau de bord, tout comme la Dark Edition.

Les packs d’accessoires ajoutent en outre des tapis de sol et de coffre moulés en 3D, de nouvelles plaques de protection OMEGARC, des parasols et un organisateur de siège arrière sur le thème du camouflage forestier. Tata n’a cependant pas modifié les caractéristiques ou la liste des équipements de l’édition Camo par rapport aux versions régulières. La variante XT continue avec des fonctionnalités telles que les phares de projecteur automatiques, les feux de jour à LED, les jantes en alliage de 17 pouces, un système d’infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec 6 haut-parleurs, la connectivité Android Auto et Apple CarPlay, les commandes audio au volant, le démarrage par bouton-poussoir, climatisation automatique et essuie-glaces.

Pendant ce temps, les garnitures XZ et XZA (automatiques) haut de gamme continuent avec des fonctionnalités telles que les phares de projecteur HID Xenon, le volant et le pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, un système audio JLB à neuf haut-parleurs, un système d’infodivertissement tactile de 8,8 pouces plus grand, un Affichage numérique de 7,0 pouces dans le combiné d’instruments et sièges arrière rabattables 60:40. Les garnitures avec le suffixe «+» supplémentaire sont livrées avec un toit ouvrant panoramique.

Vous obtenez également des décalcomanies spéciales Camo sur le toit, le capot et les portes avec les ensembles d’accessoires.

Qu’y a-t-il sous le capot?

Il n’y a eu aucun changement sous le capot de l’édition Harrier Camo. Il continue d’être propulsé par un moteur turbo-diesel de 2,0 litres qui produit 170 ch et 350 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une boîte automatique à convertisseur de couple à 6 vitesses.

À l’avenir, Tata Motors lancera plus de modèles sous le thème Dark Edition et Camo Edition comme ils l’avaient déposé plus tôt cette année. Ils travaillent également sur le SUV phare Gravitas qui devrait être lancé l’année prochaine. Quant au Harrier, il continue de rivaliser avec les Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector et Mahindra XUV500.