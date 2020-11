Virgin Galactic prévoit de lancer un vol d’essai suborbital ce mois-ci

Vierge Galactique atteindra de nouveau l’espace dans deux semaines seulement, si tout se passe comme prévu.

Virgin Galactic a pour objectif de lancer sa Plan spatial VSS Unity lors de son troisième vol d’essai piloté vers l’espace suborbitaire entre le 19 novembre et le 23 novembre, selon une mise à jour publiée par la société jeudi 5 novembre.

Le prochain vol transportera des charges utiles génératrices de revenus via le programme d’opportunités de vol de la NASA, note la mise à jour. La mission prévue marquera le premier voyage de Unity dans l’espace depuis février 2019 et son tout premier vol spatial depuis le centre commercial de Virgin Galactic, Spaceport America au Nouveau-Mexique.

« Ce sera le tout premier vol spatial habité depuis le Nouveau-Mexique », a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic.

Les deux autres missions de test suborbital d’Unity ont décollé et atterri à Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie. En février dernier, Unity déménagé à Spaceport America pour commencer les phases finales de sa campagne de tests.

La mise à jour de jeudi a permis d’annoncer les résultats financiers de Virgin Galactic du troisième trimestre de 2020, qui s’est terminé le 30 septembre. Au cours du troisième trimestre, la société a subi une perte nette de 77 millions de dollars, contre une perte nette de 63 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année. . Mais « la position de trésorerie de Virgin Galactic reste solide, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 742 millions de dollars au 30 septembre 2020 », indique la mise à jour.

L’annonce contient également d’autres détails intéressants. Par exemple, il indique que la société rouvrira la vente de billets après que Richard Branson, le milliardaire fondateur du groupe Virgin, vole à bord de VSS Unity l’année prochaine. (Branson a longtemps dit qu’il voulait être sur l’un des premiers vols du véhicule .)

La mise à jour met également en évidence les nouvelles récentes selon lesquelles le scientifique planétaire Alan Stern, qui dirige la mission New Horizons de la NASA à Pluton et au-delà, a été sélectionné via le programme d’opportunités de vol pour envolez-vous vers l’espace suborbitaire avec Virgin Galactic .

VSS Unity est le dernier SpaceShipDeux avions spatiaux , un véhicule à six passagers et à deux pilotes conçu pour transporter des personnes et des charges utiles lors de brefs voyages dans l’espace suborbital. SpaceShipTwo décolle d’une piste sous les ailes d’un gros avion appelé WhiteKnightTwo. À une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres), SpaceShipTwo se libère et se propulse dans l’espace suborbital.

Les passagers à bord du vaisseau spatial pourront vivre quelques minutes d’apesanteur et voir la courbure de la Terre contre la noirceur de l’espace avant de descendre sur Terre pour un atterrissage sur piste, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic. Environ 600 personnes ont acheté un billet pour l’expérience, au prix, plus récemment, de 250 000 $ pièce.

La filiale de fabrication de Virgin Galactic, The Spaceship Company, basée en Californie, construit actuellement deux autres véhicules SpaceShipTwo. L’un d’eux est presque terminé; il devrait être déployé au premier trimestre de 2021, selon la mise à jour de jeudi.

Et il pourrait y avoir encore plus de véhicules SpaceShipTwo à venir. Le hangar de Virgin Galactic à Spaceport America est assez grand pour accueillir simultanément cinq SpaceShipTwos et deux WhiteKnightTwos, ont déclaré des représentants de l’entreprise.