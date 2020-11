Chris Hemsworth ne voulait pas de son PT sur The Bachelor

2020-11-06 12:00:05

Chris Hemsworth a menacé de licencier son entraîneur personnel, son ami d’enfance Luke Zocchi, s’il participait à «The Bachelor».

L’acteur de « Avengers » reste en forme avec l’aide et les conseils de Luke Zocchi et n’était pas ravi à l’idée de perdre l’expert du fitness au profit de la version australienne de l’émission de télé-réalité.

S’exprimant dans l’émission de radio australienne «Fitzy & Wippa», Luke a révélé: «En fait, j’ai compris mais j’ai dit non.

«Je l’ai dit en fait [to Chris] comme une blague et il a dit: «Si vous continuez sur« Le célibataire », je vous licencierai! »

Chris et Luke sont amis depuis l’enfance et l’entraîneur personnel a déjà expliqué comment il avait encouragé le beau mec de 37 ans à boxer avec lui quand ils étaient adolescents, mais la star de « Ghostbusters » a refusé parce qu’il était conscient de la façon dont il pourrait affecter son avenir. plans de carrière s’il «ruine» son visage sur le ring.

Luke a dit précédemment: « J’ai rencontré Chris à l’école primaire. Il était dans l’année au-dessus de moi et nous avons commencé à traîner quand j’étais en deuxième ou troisième année. Ensuite, nous sommes allés au même lycée.

«J’étais un combattant amateur quand j’étais à l’école et Chris avait l’habitude de venir au gymnase et de me regarder me battre.

«Après un certain temps, nous avons commencé à nous entraîner ensemble. Je me disais: «Oh, mon pote, tu devrais sauter sur le ring! Parce qu’il l’a toujours voulu. Mais même à l’époque, il disait: ‘Oh, mon pote, je ne peux pas me ruiner le visage – je veux devenir acteur’.

Le couple s’est reconnecté lorsque Chris a demandé à Luke de l’aider à se mettre en forme pour « Thor: The Dark World ».

Luke a précédemment expliqué: « En raison de mes antécédents en boxe, nous nous levions et nous faisions des courses, puis je lui tenais les coussinets dans l’après-midi, et je pense que cela a dû lui donner l’idée. C’était juste avant Pâques, il m’a appelé.

«Il a dit: ‘Que faites-vous?’ Je lui ai dit que je travaillais juste. Je suis électricien de formation et à l’époque, j’avais l’habitude de faire fonctionner des circuits de boxe à partir de PCYC. Il a dit: « Mon pote, tu veux venir avec moi aux États-Unis? C’est juste un six -week boot camp ».« Ouais, »ai-je pensé.« Je viendrai aux États-Unis pendant six semaines.

«Nous avons fait les six semaines ensemble, puis il a dit: ‘Viens avec moi à mon prochain film’. C’était ‘Blackhat’, un film de Michael Mann. À partir de ce film, nous nous sommes enveloppés à Kuala Lumpur, avons sauté dans un avion, avons volé vers Londres et est allé à une réunion avec Ron Howard pour «Au cœur de la mer». »

