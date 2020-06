Lancement de la Honda Civic Diesel BS6 en juillet; Les réservations sont maintenant ouvertes!

Honda a officiellement commencé les réservations de pré-lancement pour BS6 Civic Diesel avant son lancement prévu au mois de juillet.

Honda a confirmé qu’elle lancera bientôt la nouvelle BS6 Civic Diesel. Les réservations officielles sont maintenant ouvertes dans tout le pays et nous prévoyons un lancement en juillet. Vous pouvez réserver le diesel Civic à partir de votre domicile sur leur site Web en ligne ainsi que visiter le concessionnaire pour cela.

La Honda Civic Diesel BS6 continuera avec le même moteur diesel i-DTEC de 1,6 litre. Le moteur produit 120 ch et 300 Nm de couple de pointe, semblant un peu sous-alimenté pour sa catégorie. Cependant, pour cette raison, les chiffres d’efficacité énergétique de la Civic Diesel sont les meilleurs de sa catégorie et également les meilleurs de sa gamme de prix. Honda prétend qu’elle offrira un kilométrage de 25 kmpl.

Le moteur sera accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses en équipement standard. L’autre option de moteur comprend un moteur à essence i-VTEC de 1,8 litre qui produit 141 ch et 174 Nm de couple maximal. Les moteurs Honda sont maintenant les plus torrides de tous, mais ils sont certainement amusants à conduire. Surtout, les moteurs i-VTEC de Civic et City.

Les caractéristiques à bord de la Honda Civic comprennent des phares de projecteur à LED, des feux de jour à DEL, une caméra d’aide à la surveillance de voie, un toit ouvrant électrique, des IRVM à atténuation automatique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple Car Play, des capteurs de stationnement inversés avec une caméra à vues multiples, des sièges chauffants , Sièges arrière divisés 60:40 et bien plus encore.

Les caractéristiques de sécurité à bord comprennent six airbags (doubles avant, latéraux et rideaux), ABS avec EBD, système de freinage anti-collision, avertisseur de collision avant, assistance en montée et descente et programme de stabilité du véhicule. La Civic est actuellement au prix de Rs 17,94 Lakhs à Rs 21,25 Lakhs. Les variantes diesel demandent Rs 20,55 Lakhs jusqu’à Rs 22,35 Lakhs, qui obtiendront désormais au moins une hausse de prix de Rs 50,000.