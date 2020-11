L’aéroport de Berlin de 5 milliards de livres sterling ouvre enfin neuf ans de retard

L’aéroport de Brandebourg de Berlin, doté de 5 milliards de livres sterling, a finalement ouvert ses portes au public, neuf ans plus tard que prévu.L’ouverture de l’aéroport de Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) était initialement prévue en 2011, mais le projet a été retardé à plusieurs reprises en raison de problèmes de construction et de problèmes techniques. est passé d’un budget initial de 2,7 milliards d’euros (2,4 milliards de livres sterling) à 5,9 milliards d’euros (5,3 milliards de livres sterling). Pour marquer l’ouverture samedi, un vol d’EasyJet a atterri sur l’impressionnant aéroport – accueilli par une eau L’Airbus A320neo devait atterrir en même temps qu’un vol opéré par la compagnie aérienne allemande Lufthansa, mais la mauvaise visibilité a conduit les avions à atterrir séparément.Le budget a plus que doubléUn avion de la Lufthansa est arrivé mardi à l’aéroport. (Getty) EasyJet sera la principale compagnie aérienne du nouvel aéroport après l’acquisition d’une partie du transporteur allemand en faillite Air Berlin en décembre 2017.Dans un nouveau partenariat pionnier avec l’opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn, les billets d’avion seront combinés avec des billets de train dans un Le premier vol commercial avec passagers à bord doit partir pour Gatwick dimanche matin et la compagnie aérienne prévoit de baser 18 avions à BER.Environ 12 millions de passagers ont voyagé sur les vols EasyJet à destination de la capitale allemande en 2019, mais la demande aérienne Les voyages se sont effondrés en raison de la pandémie. Le patron d’EasyJet, Johan Lundgren, a déclaré que BER deviendrait «l’une des bases les plus importantes et les plus grandes que nous ayons». Interrogé sur le fait que les retards répétés dans l’ouverture de l’aéroport étaient frustrants, il a répondu: «Je suis concentré sur le plaisir que nous allons avoir ce week-end pour y arriver enfin.EasyJet à bordL’aéroport a finalement ouvert neuf ans de retard. (Getty) M. Lundgren a ajouté: «C’est derrière nous maintenant. Nous voulons nous assurer que nous offrons à nos clients une expérience formidable et devenons beaucoup plus efficaces pour nous-mêmes. »Il a déclaré que BER rationaliserait les opérations de la compagnie aérienne à Berlin en remplaçant les deux aéroports de la ville datant de la guerre froide, Schonefeld et Tegel. Le premier sera utilisé comme terminal pour le nouvel aéroport adjacent, tandis que le second ferme la semaine prochaine.Le vol d’EasyJet pour ouvrir BER a décollé de Tegel dans le cadre du repositionnement de ses avions par la compagnie aérienne Le gouvernement britannique a conservé l’exemption de quarantaine pour les personnes arrivant d’Allemagne malgré le pays enregistre un taux sur sept jours de 116 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants.

