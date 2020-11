«  Halloween  » fait toujours peur après toutes ces années – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Halloween

Où vous pouvez le diffuser: Frémir

Le pitch: John Carpenter invente accidentellement le film de slasher américain en réalisant un film effrayant à petit budget où un gars avec un masque de William Shatner terrorise les adolescents.

Pourquoi est-il essentiel de consulter la quarantaine: Regardez la date d’aujourd’hui.

Personne n’aurait pu prédire ça Halloween, qui avait un script initialement appelé Les meurtres de baby-sitter, deviendrait une pièce d’horreur emblématique. Le type de film qui engendrerait de nombreuses suites, d’innombrables imitateurs et créerait une tendance. Les os nus pour le film Slasher, comme nous le savons, existaient auparavant John Carpenterde Halloween, mais c’est le film de Carpenter de 1978 qui a vraiment brisé le moule et créé la formule que tant d’autres copieraient.

Et c’est tellement simple. Quand tu prends du recul et regarde Halloween, il n’y a pas grand-chose à faire. Et pourtant, Carpenter et co-auteur Debra Hill ont pu créer quelque chose de terrifiant. Sûr, Halloween Ce n’est peut-être pas aussi effrayant aujourd’hui qu’il l’était en 78, mais c’est toujours sacrément efficace. Et imaginez voir cette chose pour la première fois cette année-là. C’est Roger Ebert qui l’a mieux expliqué dans sa critique au moment de la sortie: «Halloween est une expérience viscérale – nous ne voyons pas le film, nous le voyons nous arriver. C’est effrayant. Peut-être que vous n’aimez pas les films qui font vraiment peur: alors ne voyez pas celui-ci.

Et puis il y a ceci, une superbe vidéo qui superpose l’audio réellement enregistré dans un théâtre en 1979, mettant en vedette un public en train de perdre la tête pendant l’un des moments culminants du film:

Carpenter était en quelque sorte capable de puiser dans une sorte de pouvoir brut et primitif et de concocter quelque chose qui était fait sur mesure pour effrayer les gens. Et malgré toutes les suites, les retombées et les remakes, ce pouvoir demeure et prévaut. L’idée de Michael Myers – cette machine à tuer imparable qui ne veut rien de plus que de détruire la vie de quiconque sur son passage, sans aucune raison (ce sont les suites qui ont tenté de donner à Michael un motif pour son meurtre) – reste aussi effrayante aujourd’hui. comme il y a plus de quarante ans.

Le montage: quand il était enfant, Michael Myers a poignardé sa sœur à mort à Halloween – sans vraie raison. Maintenant, à l’âge adulte, Michael s’échappe de la poubelle folle à temps pour Halloween et revient dans sa ville natale de Haddonfield, dans l’Illinois. Une fois sur place, il s’attaque à un groupe de baby-sitters. Pourquoi? Il n’y a pas de vraie raison. C’est juste une force maligne – une Forme, comme l’appelle le script – qui doit tuer. Et l’une de ses cibles est l’innocente et naïve Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), la dernière fille ultime. Elle survit (alerte spoiler, je suppose), mais il n’y a pas de triomphe. Pas de victoire. Les derniers instants du film ont Laurie recroquevillée en boule, sanglotant et manifestement irrémédiablement traumatisée. Et Michael Myers? Eh bien, il est toujours là-bas. Quelque part dans l’obscurité. Et Carpenter clôt le film avec une série d’endroits que nous avons vus tout au long du film. Ils sont assombris maintenant; vide. Et la respiration lourde de Michael se fait entendre sur tous, comme s’il était devenu omniprésent. Il est partout maintenant. Et vous ne pouvez pas l’arrêter.

Joyeux Halloween.

