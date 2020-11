BuzzFeed réalise un film comique sur l’esport avec Ellen Page

BuzzFeed se lance dans le cinéma et son premier long métrage portera sur les jeux vidéo. Ellen Page jouera dans 1UP, une comédie sur l’esport et GamerGate.

La nouvelle arrive via The Hollywood Reporter, où il a été révélé que le film serait la première production de BuzzFeed Studios. Kyle Newman, qui a fait Fanboys, réalisera, avec un scénario de Julia York, généralement une écrivaine de télévision, avec des crédits dans Les aventures du chat botté et Skylanders Academy. Selon le rapport, le film sera «dans la veine de Pitch Perfect, mais se déroulera dans le monde de l’esport avec une toile de fond GamerGate».

La prémisse implique une étudiante, Vivian Lee, jouée par Paris Berelc, quittant l’équipe esports du collège en raison du sexisme, mais devant ensuite former sa propre équipe afin de conserver sa bourse. Heureusement, l’ancien professionnel du jeu d’Ellen Page, une ancienne victime de GamerGate, est là pour aider Lee et entraîner le groupe entièrement féminin à la victoire contre la ligue universitaire dominée par les hommes. Il y a des points positifs et négatifs ici – Pitch Perfect est une bonne pierre de touche pour une comédie centrée sur les femmes sur la compétition universitaire, et Ellen Page est généralement géniale, mais les films sur les jeux vidéo sont beaucoup plus manqués que frappés, et l’esport et GamerGate ensemble rendent le sujet difficile.

Page a de l’expérience dans les jeux, ayant été l’une des stars de Beyond: Two Souls de Quantic Dreams. Ce n’est pas la première fois que ces sujets font leur chemin à la télévision ou au cinéma, en 2015 Law and Order: Special Victims Unit a fait un épisode sur le harcèlement et les mauvais traitements subis par de nombreuses femmes à la suite de GamerGate. C’était un peu un sac mélangé. Néanmoins, l’intégration de ces questions devrait au moins inciter les gens à s’y intéresser davantage, nous ne manquons pas d’exemples sur lesquels nous puiser.

Le tournage doit commencer en novembre. Voici le dernier mot d’Ice-T sur le fanatisme dans l’industrie du jeu.

