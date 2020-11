L’accord de radio commerciale de Kylie indique l’avenir de la musique, déclare le patron de Bauer

Dans l’actualité cette semaine: l’Amérique choisit un président; le monde cherche un vaccin contre Covid-19; et Kylie Minogue sort un nouvel album. Le lancement vendredi de Disco, le 15e album studio de Minogue, est un moment médiatique car il ouvre la voie à une voie potentielle pour la radio commerciale britannique, qui a pris une crise financière de la pandémie. Certains services, les stations locales en particulier, recherchent plus de soutien du gouvernement alors qu’ils luttent pour leur survie après un effondrement de la publicité. La newsletter d’opinion d’i: points de discussion d’aujourd’hui Un partenariat plus fort avec l’industrie de la musique – qui a été frappée par la perte de concerts en direct – pourrait jeter la radio une bouée de sauvetage. Radio magicBauer Radio, qui possède une écurie de marques bien connues telles que Kiss, Absolute et Jazz FM, s’associe à Minogue pour promouvoir l’album du chanteur australien dans son portefeuille. Par heureux hasard, l’un de ses morceaux s’appelle «Magic», le nom de l’une des plus grandes marques de Bauer. Cette approche, qui pourrait devenir un nouveau modèle pour les lancements d’albums, a été planifiée par Ben Cooper, l’homme qui a transformé BBC Radio 1 pour la génération du millénaire en abandonnant Chris Moyles, en réorganisant la liste des présentateurs et en en faisant la plus grande radio du monde. Lorsque Cooper a quitté la direction de la BBC après 16 ans, un tel futur penseur devait rejoindre un géant de la technologie tel que Spotify ou Apple. Au lieu de cela, il a rejoint l’entreprise de médias allemande Bauer, qui se classe au deuxième rang après sa rivale de radio commerciale britannique Global, mais atteint 22 millions d’adultes par semaine. «Il y a une réelle opportunité», dit Cooper, pour «la radio commerciale de se réinventer pour la prochaine génération». Tout le monde n’en sera pas convaincu. Après tout, la plupart des fans de musique – des adolescents aux vieux groovers – tirent leur musique des services de streaming de nos jours, n’est-ce pas? La radio commerciale s’est peinte dans un coin. Il a sacrifié la personnalité et l’originalité afin d’offrir aux annonceurs un contenu cohérent, quelle que soit l’heure de la journée à laquelle vous écoutiez. Le verrouillage aurait peut-être augmenté les heures d’écoute de la radio (sauf dans les voitures), mais les stations manquant de chaleur humaine auront du mal en ces temps plus solitaires. étant donné un réveil brutal de Covid », accepte Cooper. «L’industrie commerciale est brillante dans les formats de musique, mais elle l’a presque perfectionné au détriment d’une partie de la personnalité et d’une partie du lien humain. [It has become] Streaming pour les paresseux ». En reliant les trois AsAs Le directeur du groupe, le contenu et la musique de Bauer Radio, Cooper prévoit de résoudre ce problème en reliant« les trois As »: les artistes, le public et les annonceurs. Alors que les services de streaming sont «très bons» pour fournir des données et des analyses, «la radio peut vraiment investir dans l’histoire de l’artiste ou du groupe et donner cette première interview, performance ou pièce de théâtre [of a song] », il dit. Ce sont les liens émotionnels que les fans de musique recherchent.Minogue se verra offrir des opportunités sur des stations telles que Magic et Greatest Hits Radio. «Si nous avions le plus de temps possible, je chercherais à faire en sorte que Kylie se retrouve dans tout le portefeuille», déclare Cooper. «Il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas faire d’interviews avec Simon Mayo sur [classical station] Scala, parler de l’utilisation de cordes classiques dans des chansons disco, ou parler à Jordan et Perri sur Kiss d’être une icône. »Une relation similaire est prévue avec Sam Smith (dont le dernier album est Love Goes), en partenariat avec le Magic, Hits et stations Kiss. Parce que Bauer opère à travers l’Europe, Cooper dit qu’il peut offrir une portée internationale. «Pourrions-nous organiser un concert à travers l’Europe?» Il spécule.Image rafraîchie Après si longtemps à la BBC, il est enthousiasmé par les opportunités commerciales de la radio et espère collaborer avec les entreprises technologiques mondiales. Il voit un allié à la BBC, notant que le nouveau directeur général, Tim Davie, a travaillé en étroite collaboration avec des stations commerciales lorsqu’il était directeur de la radio de la BBC. Mais le réseau public est également un concurrent, et Cooper se dit préoccupé par le manque de contrôle réglementaire sur l’application en expansion BBC Sounds. « Il ne semble pas y avoir de critère », dit-il. Si la radio commerciale veut prospérer, elle devrait réinventer son ancien discours aux annonceurs, en se basant sur des segments d’audience dépassés, dit-il. «Nous avons souvent découpé le public en âge, sexe et démographie. Cette radio s’adresse à une femme de 35 ans de Croydon, qui a 2,2 enfants et conduit une Peugeot. Cela a très bien servi les stations de radio dans le passé, mais je pense que quelque chose a changé et c’est pourquoi la radio doit changer. En savoir plus L’attitude de Donald Trump envers les médias aura un effet durable, celui qui remportera les élections Les plateformes de musique numérique et les bandes sonores de jeux vidéo aident les jeunes à découvrir David Bowie ou Kate Bush comme s’ils étaient de nouveaux artistes, dit-il. Des stations telles que Greatest Hits Radio peuvent défendre ces artistes et proposer une «discothèque de cuisine le samedi soir» qui rassemble les enfants, les parents et les grands-parents. auditeurs de plusieurs générations, ce qui ressemble à la stratégie de la plus grande princesse de la pop australienne.Twitter: @iburrell

