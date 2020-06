La Tour de Dieu, épisode 10? Voici tout

Dans le dernier épisode de Kami no Tou: Tower of God, nous avons vu que Hoh tient Rachel sous sa garde en tenant un couteau contre son cou. Il fait ça pour attirer Bam en fouillant Rachel, afin qu’il puisse escalader la tour en paix. Mais, à sa malchance, Quant et Bam se sont réunis. Continuez à lire pour savoir ce qui se passera ensuite dans l’émission!

Quand Kami no Tou: l’épisode 10 de la Tour de Dieu arrivera-t-il sur les écrans?

Selon les rapports, Kami no Tou: Tour de Dieu Épisode 10 sortira le mercredi 3 juin 2020, à 23h00 JST. C’est le moment, selon Japon, mais ce n’est peut-être pas le moment dans votre région. Donc, si vous ne voulez pas manquer l’épisode, réglez vos montres en conséquence et soyez prêt pour la sortie.

Que s’est-il passé dans l’épisode précédent?

Lorsque le test par équipe de tag s’est poursuivi, Endorsi est venu avec un plan pour éliminer tous les membres de l’équipe B, qui étaient ses concurrents. Il leur a également raconté une fois qu’une petite fille était arrivée chez des nobles tombés au combat. Cette famille était la moins importante des dix familles. Pour trouver un Princesse de Jahad, ils ont adopté des filles talentueuses et leur ont demandé de rivaliser.

La nourriture que ces filles recevaient était basée sur leurs performances à l’entraînement. Les filles qui ont obtenu des grades élevés ont reçu des dîners complets de luxe tandis que celles qui ont obtenu des grades inférieurs ont mangé du pain froid et rassis. Chaque jour, cette petite fille mangeait son pain et se demandait à quoi ressemblerait la nourriture raffinée. Un jour, elle a utilisé un couteau et les a tués. Maintenant, elle pouvait avoir cette nourriture et elle vivait heureuse pour toujours.

Endorsi continue et trahit les membres de son équipe et les tue. Mais, elle ne quitte que Bam. Elle raconte ensuite à Bam comment il doit grimper la tour pour atteindre Rachel. Endorsi dit à Bam que les deux sont dans la même équipe mais doivent se mesurer pour le test de position. Elle lui a dit que nous sommes affectés à la même équipe, mais nous nous affrontons dans le test de position.

Bam copie le Ranker pour sauver Rachel en mettant son Shinsu sur le corps de Hoh pour l’avoir empêché de tuer Rachel. Mais, même après cela, Hoh parvient à poignarder le dos de Rachel, puis il le regrette et se tue. Plus tard, Bam et Endorsi s’associent pour abattre Quant. Ils réussissent et réussissent à passer le test en prenant son badge.

