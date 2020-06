Le brevet du kit de développement PS5 regarde à l’intérieur de la console pour montrer la solution de refroidissement

Bien qu’il soit peu probable que le kit de développement PS5 ressemble au modèle de vente au détail final, un brevet de kit de développement PS5 récemment publié nous donne un aperçu de la console en forme de V unique révélée par les fuites précédentes. Plus particulièrement, la vue éclatée de la console dans les images de brevet nous montre comment fonctionne son système de refroidissement, aspirant l’air à travers ces énormes évents sur la partie supérieure en forme de V de la console.

Une autre image de haut en bas montre comment le flux d’air fonctionne à travers le système, entrant par le centre avant et ventilant l’arrière et les côtés.

Il reste à voir si la solution de refroidissement du kit de développement PS5 est similaire au système de refroidissement coûteux qui serait dans la console de vente au détail. Sony n’a pas encore montré le design final, mais nous savons de Mark Cerny lui-même que la société est enthousiasmée par le refroidissement unique de la PlayStation 5. Cerny a taquiné qu’il serait vu dans un démontage de la console à un moment donné, cependant on ne sait toujours pas quand cela arrivera.

Le brevet contient un certain nombre d’autres images, donnant un meilleur aperçu de l’avant, de l’arrière et des côtés de la console. Le texte du brevet continue de décrire et d’expliquer les images, détaillant le refroidissement du dissipateur thermique et de l’alimentation. En fait, le brevet lui-même n’est pas destiné à la console du kit de développement PS5 dans son ensemble, mais à la conception qui permet le refroidissement. Le résumé traduit se lit comme suit: «La présente divulgation concerne des techniques pour améliorer les performances de refroidissement des appareils électroniques.»

Généralement, lorsque les performances d’un dispositif électronique sont améliorées, la quantité de génération de chaleur d’un microprocesseur ou similaire est augmentée, ou la quantité de génération de chaleur d’une unité d’alimentation électrique est augmentée, de sorte qu’une performance de refroidissement plus élevée est requise.

Le résumé indique qu’en raison des performances améliorées de la PS5, la génération de chaleur est augmentée et les performances de refroidissement doivent également s’améliorer par rapport aux consoles précédentes. Encore une fois, cela ne garantit pas que le modèle PS5 final de vente au détail correspondra à ce que nous voyons ici, mais il est possible que Sony puisse intégrer certaines des mêmes sensibilités de conception. Après tout, Sony devait également concevoir le modèle de kit de développement, il ne serait donc pas surprenant de voir que cela continue à être itéré dans un design de vente au détail.