Le brevet DualSense montre les composants internes, la matrice de microphones et l’entrée de casque

Un nouveau brevet DualSense publié aujourd’hui nous donne un aperçu des composants internes du contrôleur PS5. Bien que le brevet lui-même se concentre spécifiquement sur le réseau de microphones, il donne toujours un aperçu du DualSense dans son ensemble. Le résumé dit:

De nombreux dispositifs d’entrée utilisés pour les opérations de jeu ont une pluralité d’éléments d’opération tels qu’un bâton d’opération, un bouton-poussoir, une touche transversale (touche de direction) et un bouton de déclenchement. Le document de brevet 1 décrit un dispositif d’entrée ayant un tel élément de fonctionnement et ayant une fonction d’entrée vocale. Ce dispositif d’entrée possède un réseau de microphones composé d’une pluralité de microphones. Dans le document de brevet 1, un traitement adaptatif de formation de faisceau est exécuté pour la voix prononcée d’un utilisateur en utilisant des données vocales obtenues à partir d’une pluralité de microphones.

Le brevet a été découvert par ZubyWHUPS sur Twitter, et contient un certain nombre d’images montrant la construction interne pour permettre le montage de l’ensemble de microphones, ainsi que des diagrammes des entrées à l’extérieur, y compris une entrée casque (qui a été confirmée peu de temps après la DualSense révèle après que les gens ont craint qu’il n’en ait pas).

Avec le nombre d’entrées sur un contrôleur, le brevet souligne la nécessité d’un boîtier spécialisé et d’une fonctionnalité de baie pour ne pas entraver la capacité de capter l’audio tout en annulant également les bruits de manipulation du contrôleur. Une grande partie du brevet traite de cet aspect du contrôleur et ne doit pas être confondu comme un brevet pour l’ensemble du contrôleur lui-même. La portée de celui-ci concerne le fonctionnement du réseau de microphones, et n’inclut rien sur la rétroaction haptique, les déclencheurs dynamiques ou toute autre caractéristique notable (ou même rumeur) du DualSense.

Cependant, si des fonctionnalités individuelles voient des brevets publiés, il est possible que nous puissions continuer à voir des fonctionnalités supplémentaires obtenir des brevets dans les semaines à venir, ce qui pourrait nous donner un aperçu encore plus approfondi des fonctionnalités du contrôleur.

Le brevet DualSense pour le réseau de microphones rejoint le brevet du kit de développement PS5 publié aujourd’hui qui examine le système de refroidissement unique de la console.

La sortie de la console PlayStation 5 est prévue dans le courant des vacances 2020.