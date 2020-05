La star de l’histoire d’horreur américaine Leslie Jordan partage l’histoire de Lady Gaga

Avec une production à la dixième saison de Ryan Murphy et Brad Falchukc’est histoire d’horreur américaine toujours en pause (comme des dizaines d’autres productions) à cause des inquiétudes persistantes concernant la pandémie de coronavirus, les fans attendent avec impatience même le plus petit bout de nouvelles sur le moment où le feu vert de la production sera donné et la rumeur du hachoir à viande recommence à broyer. Il est difficile de ne pas être excité lorsque Murphy lui-même se rend sur Instagram pour publier une image de Rubber Man avec la légende de deux mots, « Coming soon… ». Mais pour ça AHS mise à jour, nous prenons un voyage dans le temps à l’Hôtel Cortez et la cinquième saison de la série d’anthologie d’horreur.

Samedi, sur Instagram pour une édition en deux parties de Pillow Talk Leslie Jordan n’a eu que des éloges pour sa co-star de la saison Lady Gaga alias la comtesse alias Elizabeth Johnson. Pour démontrer l’engagement de la chanteuse et actrice primée envers son métier, Jordan a offert un peu d’informations sur la scène où la comtesse tue son personnage. « Nous avons eu une scène où elle allait souffler de la poussière de fée sur mon visage, puis me renverser, m’aveugler, me poursuivre, puis me rouler dessus, me donner des coups de pied. Et puis elle était censée s’accroupir sur moi et couper moi avec un couteau « , explique Jordan. « Elle m’a emmené dans les bois juste avant le tournage, et elle a dit: ‘Vous savez, j’ai tendance à sexualiser tous mes partenaires d’acteur. J’ai pensé:’ Où est-ce que ça va? ‘ Eh bien chérie, elle m’a donné des coups de pied, m’a renversé et s’est mise à terre et a commencé à me chevaucher… Je ne savais pas ce que j’étais censé faire! « »

Voir ce post sur Instagram Partie # 1 de Pillow Talk avec Leslie Jordan (et Lady Gaga) #tobecontinued #bigsneeze #howdoigetmyselfintothesesituations Un post partagé par Leslie Jordan (@thelesliejordan) le 2 mai 2020 à 11h55 PDT

Voir ce post sur Instagram Partie # 2 de Pillow Talk avec Leslie Jordan (et Lady Gaga). C’est une fille si douce et si talentueuse. #tellmesomethingboy #abadromance Un post partagé par Leslie Jordan (@thelesliejordan) le 2 mai 2020 à 12h04 PDT

Le mois dernier, Murphy a offert aux fans une mise à jour lors d’un événement pour promouvoir sa prochaine série Netflix Hollywood (consultez notre aperçu ici). Tout en confirmant que AHS était censé commencer le tournage de la dixième saison début avril, il a également partagé des mises à jour de production sur American Crime Story: Impeachment, Halston, et Pose et a souligné ce qui est important pour lui en ce moment: « Je devais commencer à tourner la nouvelle saison de » American Horror Story « et la nouvelle saison de » American Crime Story: Impeachment « cette semaine. Cela ne se produit évidemment pas. J’en avais tourné une épisode de ma série limitée avec Ewan McGregor, «Halston». J’ai arrêté un épisode et demi de « Pose ». Cela a fermé. «

Alors que Murphy voit sa série souffrir temporairement, ce n’est pas sa principale préoccupation: « Donc, oui, j’ai eu quatre ou cinq choses qui ont été touchées. Cela ne me dérange pas. Ce que j’essaie de faire est de m’assurer que mon casting et l’équipage entend de moi et se sent pris en charge et sait qu’il y a un endroit où ils peuvent se tourner, car c’est une période sombre et une période effrayante pour tant de gens. Je veux juste m’assurer que tous mes employés se sentent en sécurité. » Réglez sur l’air de Orville Peckc’est Mort de nuit, voici un aperçu de la vidéo révélant le casting qui confirme AHS alun Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, et Finn Wittrock serait de retour, avec Seul à la maison étoile Macaulay Culkin prêt à rejoindre le AHS univers.

