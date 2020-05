Babyteeth, quart de 12 heures, une bonne femme est difficile à trouver, The Wolf House, procès par les médias – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous tombons amoureux pendant que notre vie devient incontrôlable, enveloppés dans des relations sales, travaillons à travers certaines choses de notre passé, condamnés par un jury de nos pairs via le tube de boob, et notre vie de travail obtient un peu plus intense.

Babyteeth

Si vous envisagez de créer votre premier long métrage sur le passage à l’âge adulte, vous feriez mieux de Shannon Murphy Est-ce que.

Lorsque l’adolescente gravement malade Milla (Eliza Scanlen) tombe follement amoureuse du petit trafiquant de drogue Moses (Toby Wallace), c’est le pire cauchemar de ses parents (Essie Davis et Ben Mendelsohn). Mais alors que le premier coup de pinceau d’amour de Milla lui redonne une soif de vie renouvelée, la morale traditionnelle sort par la fenêtre, laissant ses parents vouloir serrer leur petite fille. Milla apprend bientôt à tout le monde sur son orbite – ses parents, Moses, un professeur de musique sensible, un enfant violoniste en herbe et une voisine enceinte et honnêtement désarmante – comment vivre comme vous n’avez rien à perdre. Ce qui aurait pu être un désastre pour la famille Finlay conduit plutôt à lâcher prise et à trouver grâce dans le glorieux chaos de la vie. BABYTEETH explore joyeusement à quel point il est bon d’être vivant et jusqu’où nous irons pour l’amour.

Cette bande-annonce a été diffusée pendant un certain temps, mais le film obtient enfin une sortie nationale ici aux États-Unis. C’est sympa de tomber sur des gemmes comme ça. Vous avez une histoire captivante, des oscillations dramatiques intéressantes et, surtout, Ben Mendelsohn. Entre des films comme Booksmart, huitième année, et d’autres comme ça, ce sous-genre de grands films avec des jeunes ayant des moments de croissance charnière est merveilleux. J’espère que cette tendance se poursuivra car celle-ci ne vous décevra pas.

Une bonne femme est difficile à trouver

Strap in en tant que réalisateur Abner Pastoll va nous emmener faire un tour.

Situé dans le ventre de l’Irlande du Nord, UNE BONNE FEMME EST DIFFICILE À TROUVER suit Sarah (Sarah Bolger, « Mayans MC », The Spiderwick Chronicles, Emelie), en difficulté en tant que mère célibataire, désespérée de découvrir qui a brutalement assassiné son mari devant son jeune fils, Ben (Rudy Doherty), le rendant muet. Rejetant le crime comme des voyous s’entre-tuant, la police n’a rien fait pour aider, et Sarah est très nerveuse. Un jour, après avoir été contrainte à aider un trafiquant de drogue à faible niveau de vie (Andrew Simpson, Notes on a Scandal) à cacher des stupéfiants volés à la cheville ouvrière du quartier (Edward Hogg, White Lightnin), elle est forcée de prendre des mesures drastiques pour protéger ses enfants, évoluant du soumis opprimé au justicier responsable.

Il y a toujours de la place pour un thriller tendu comme celui-ci. La prémisse est absurdement simple, mais c’est l’exécution qui est si électrique. Mélangez une maman, lancez un danger qui pourrait arriver à son enfant, lancez-vous dans un soupçon de vengeance, et vous avez mon approbation. Très rude autour de ses bords cinématographiques, mais ce sont les types de films qui ne sont plus beaucoup réalisés; Je suis ravi de voir qu’ils le sont toujours si vous regardez bien.

Quart de 12 heures

Réalisateur Brea Grant se met à terre et sale.

Nous sommes en 1998 et au cours d’un quart de travail de 12 heures dans un hôpital de l’Arkansas, une infirmière indésirable (Angela Bettis), son cousin Scheming (Chloe Farnworth) et un groupe de criminels du commerce d’organes du marché noir (Mick Foley, David Arquette, Dusty Warren ) commencer un cambriolage qui pourrait entraîner la mort de tous.

Je suis juste un fan de la façon dont cela ressemble et se sent. C’est un film que vous regardez tard le soir pour vous amuser avec votre équipe ou quand vous voulez quelque chose que les films sont censés faire: divertir. Il n’y a pas de prétention sur les sourcils, juste du plaisir. Parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin. Et, si ce n’était pas pour Tribeca de choisir celui-ci, je ne suis pas sûr de l’approuver, mais ils ont vu quelque chose qui, espérons-le, rend celui-ci efficace.

Procès par les médias

Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez à la télévision.

Des producteurs exécutifs George Clooney et Grant Heslov, six affaires télévisées définies par des titres couvrant différents domaines du droit, notamment les inoubliables procès pour meurtre à la télévision de Jenny Jones, l’histoire sensationnelle de la chute politique de Rod Blagojevich et le cas d’Amadou Diallo, un immigrant africain non armé qui a été abattu 41 fois par la police à New York.

C’est le genre d’émissions sur le vrai crime qui me parlent. Il ne s’agit pas nécessairement de ce qui s’est produit dans ces cas, bien que ce soit d’une importance vitale, mais de la façon dont la culture populaire et l’influence des médias peuvent influencer une population lorsque des vies et des moyens de subsistance sont en jeu.

The Wolf House

Créateurs Joaquín Cociña et Cristóbal León Je veux vous raconter une histoire que vous n’oublierez pas de sitôt.

Evoquant Colonia Dignidad, une tristement célèbre colonie de torture opérant sous le régime de Pinochet, The Wolf House est un film d’animation pas comme les autres, un conte de fées docu-horreur-surréaliste exquisement réalisé à la main sur l’une des périodes les plus sombres du Chili. Cela commence par Mary, une jeune fille qui se cache dans une mystérieuse maison du sud du Chili après s’être échappée d’une secte de fanatiques religieux allemands. En utilisant des techniques de stop-motion et en combinant des éléments de diverses fables, photographie, dessin, sculpture et performance scénique, Joaquín Cociña et Cristóbal León ont créé un métamorphe cauchemardesque d’un film.

La créativité, l’utilisation de la lumière et de l’obscurité, la façon dont ils ont fusionné le fantastique et l’hyperréalité et la réalité, tout est exposé ici. Pour tous ceux qui déplorent le manque d’originalité au cinéma, je dirais regarder ça. Je n’ai que de l’amour pour une vision si concentrée et honnête. L’une des meilleures bandes-annonces que j’ai vues depuis des semaines.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure éventuellement dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou recherchez-moi via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: