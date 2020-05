Actualités NRL | Le drapeau de Latrell Mitchell est annulé, un incident de scooters testé sous surveillance

La LNR a mis fin à une annonce controversée dans laquelle Latrell Mitchell a joué et il est également sous surveillance en raison d’un incident avant son dernier match pour l’Australie.

Le 30e anniversaire de Tina Turner Simplement le meilleur, critiqué pour être trop politiquement correct, a été abandonné alors que la ligue de rugby se prépare à revenir du lock-out. Mitchell est apparu dans le drapé d’un drapeau autochtone.

Le chef de la direction par intérim de la LNR, Andrew Abdo, a nié que l’abandon de la publicité n’avait rien à voir avec Mitchell, affirmant que ce n’était plus approprié dans une ligue où les fans n’assisteraient pas aux matchs. Il a déclaré que l’accent était désormais mis principalement sur le téléspectateur.

Mitchell et Josh Addo-Carr ont été sous le feu en raison d’un voyage de camping qui a enfreint les lois sur la distanciation sociale et mis en doute la relance de la LNR. Une nouvelle révélation a soulevé de nouvelles questions sur leur professionnalisme.

Latrell Mitchell se tient avec le drapeau autochtone drapé autour de ses épaules. (NRL) (Neuf)

Neuf journaliste de la ligue de rugby Danny Weidler, écrivant dans son Sun Herald La colonne, a révélé que Mitchell et Addo-Carr étaient absents jusqu’aux premières heures du matin sur des scooters avant que l’Australie ne s’incline contre les Tonga l’année dernière.

» Je ne l’ai su qu’après l’événement, mais ils étaient sortis en trottinette [riding scooters] jusqu’à assez tard », a déclaré l’entraîneur des Kangourous, Mal Meninga, à Weidler.

» Écoutez, ils ne buvaient pas d’alcool. Notre sécurité m’a fait savoir qu’ils étaient sortis jusqu’à 1 ou 2 heures du matin. Il y avait aussi des joueurs d’autres équipes. »

Meninga a défendu les performances de Mitchell lors de cette défaite test. Ayant déclaré la semaine dernière que Mitchell et Addo-Carr pourraient ne pas être choisis pour les Kangourous la prochaine fois, il a précisé que son appel était basé sur leurs violations de la distanciation sociale, et non sur l’incident du scooter l’année dernière.

Meninga, une icône autochtone, a également nié qu’il y avait des nuances racistes dans la façon dont Mitchell et Addo-Carr avaient été traités. Mitchell a fait la promotion de médias sociaux suggérant que son voyage de camping a été examiné de plus près parce qu’il est autochtone.

« Il ne s’agit pas de racisme, il s’agit de faire la bonne chose et de faire la mauvaise chose », a déclaré Meninga à Weidler.

» Ce n’est pas une attaque personnelle. Il s’agit de ne pas prendre de mauvaises décisions. Ce qu’ils ont fait était de mettre en danger l’avenir du jeu, étant donné la situation délicate dans laquelle le jeu se trouve. »

Josh Addo-Carr, Latrell Mitchell et Nathan Cleary (fournis)

Nathan Cleary, un autre joueur de l’État d’origine de la NSW, a été sanctionné après la publication de photos d’un groupe de femmes à son domicile le jour de l’Anzac.

Il pourrait encourir une peine plus sévère après la publication de nouveaux médias sociaux suggérant qu’il avait sous-estimé le rassemblement chez lui.