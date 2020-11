La série Star Wars Leslye Headland va vers de nouveaux endroits – / Film

Prêt pour une autre mise à jour sur le Disney + Guerres des étoiles série de Poupée russe co-créateur Pointe de Leslye? Bien sûr, vous êtes. La semaine dernière, nous avons appris que le spectacle féminin serait un «thriller d’action avec des éléments d’arts martiaux». Maintenant, Headland a fourni un peu plus de contexte, déclarant que la série va offrir du nouveau matériel – en particulier, un scénario «dans une poche de l’univers et une poche de la chronologie dont nous ne savons pas grand-chose.»

Je connais à peu près tout le monde et leur mère aime Le mandalorien, mais quand il a été révélé pour la première fois que Disney + ferait une action en direct Guerres des étoiles montrer, j’espérais quelque chose, eh bien, différent. Au lieu, Le mandalorien ressemble à une émission de type « tais-toi et joue les succès » – une série qui fait constamment référence à d’autres choses dans Guerres des étoiles savoir plutôt que de frapper seul. C’est bien si c’est ce que tu veux, mais j’ai toujours ressenti ça Guerres des étoiles a un paysage si vaste avec lequel jouer, et ce serait bien si les cinéastes essaient d’explorer des coins invisibles de la galaxie plutôt que de s’en tenir au même vieux.

Heureusement, on dirait que c’est exactement ce qui va se passer avec les femmes de Leslye Headland Guerres des étoiles Série Disney +. S’adressant à Fantastic Frankey (via Coming Soon), Headland a déclaré: « Je dirais que c’est dans une poche de l’univers et une poche de la chronologie dont nous ne savons pas grand chose. »

Pointe de champ ajouté:

«Pour moi, il s’agit moins de parcourir l’univers de Star Wars de manière cinématographique ou artistique, en fait, je le parcours géographiquement et je fais un voyage littéral. Quand nous faisions le pitch, j’ai demandé à mon designer de créer ce genre d’Indiana Jones «nous allons ici et ensuite nous allons ici», avec la petite ligne rouge pointillée comme ceci est notre voyage, c’est là que nous allons.

Encore une fois: je suis ravi que cela donne l’impression que Headland veut essayer de nouvelles choses et aller dans de nouveaux endroits et ne pas visiter les mêmes planètes de sable encore et encore. le Indiana Jones une référence pourrait également donner une certaine crédibilité à la rumeur selon laquelle la série de Headland concerne Guerres des étoiles personnage Docteur Aphra, qui, comme Indy, est un archéologue (quoique plus impitoyable).

Mais vraiment, une grande partie de la série de Headland reste un secret. Nous espérons en apprendre davantage dans les mois à venir. En attendant, Disney + continue de développer d’autres Guerres des étoiles spectacles, y compris une série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor et un Rogue One émission préquelle sur Cassian Andor de Diego Luna. Il y a aussi des rumeurs sur d’autres émissions potentielles dérivées de Le mandalorien, mais aucun de ceux-ci n’a encore été confirmé.

Articles sympas sur le Web: