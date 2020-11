La robe «  superstar  » manquante de la princesse Diana

2020-11-09 15:00:05

Elizabeth et David Emanuel ont créé une robe « superstar » audacieuse pour la défunte princesse Diana avant son mariage avec le prince Charles, mais elle ne l’a jamais portée.

Elizabeth et David Emanuel – qui ont conçu la robe de mariée du regretté royal lorsqu’elle a épousé le prince Charles en 1981 – ont produit un ensemble rose vif avec un décolleté audacieux et une fente à la cuisse, mais non seulement ils ne savent pas pourquoi elle ne l’a jamais porté, ils Je ne l’ai jamais vu depuis.

Elizabeth – qui a des photos de la robe dans son studio – a déclaré: «Avec le recul, nous avons fait une robe rose vif pour le bal pré-mariage, c’est tellement dommage qu’on ne l’a jamais vue. Elle voulait avoir l’air incroyable.

«À ce moment-là, elle avait cette silhouette modèle, alors nous avons fait cette robe qui avait un décolleté plongeant, coupée à la cuisse. C’était un look complètement différent de tout ce qu’elle avait porté jusqu’à ce stade… encore plus superstar que la robe noire.

Les frères et sœurs créateurs étaient responsables du premier grand moment de mode de Diana aux yeux du public, lorsqu’elle portait une robe «sexy» et rompait avec la tradition royale, pour accompagner Charles à une collecte de fonds du Royal Opera House au Goldsmiths ‘Hall.

Elizabeth a rappelé: «C’était une robe de star de cinéma adulte. C’était sexy et coupé assez bas. Les membres de la famille royale ne portent pas souvent du noir à moins qu’ils ne soient en deuil, mais nous étions innocents de ces choses, nous pensions juste qu’elle était magnifique.

«Nous n’avions aucune idée que cela provoquerait une telle histoire. C’était la première nuit où elle était considérée comme une icône de la mode. C’était décoller. Tout a changé. »

Cependant, le couple a été stupéfait de recevoir l’appel pour confectionner la robe de mariée de Diana elle-même.

Elizabeth a déclaré au Telegraph: «J’étais légèrement ennuyée parce que j’étais à un moment critique d’un essayage, mais le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Je l’ai ramassé et c’était Diana.

«Elle a demandé ‘Est-ce que vous et David me feriez l’honneur de faire ma robe de mariée?’ Je pense que le temps s’est arrêté pendant quelques secondes. Nous n’avons jamais pensé que ce serait nous, nous étions relativement inexpérimentés mais nous savions que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes.

Et le couple voulait créer une robe qui n’aurait pas semblé déplacée dans un film de Disney.

Elizabeth a déclaré: «Tout était volants, dentelles et volants. Diana a vraiment aimé le genre de looks que nous avons fait. Nous voulions faire quelque chose qui résonnait vraiment avec le temps.

«C’était comme faire notre propre défilé avec la femme la plus célèbre de la planète. Nous voulions que Diana l’aime, mais pour tous les autres, nous voulions qu’ils voient une robe de conte de fées, comme un film de Disney.

