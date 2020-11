Lancement du Nokia 8 V 5G UW: le Nokia 8.3 arrive aux États-Unis

Crédit: Fourni par HMD Global

Le Nokia 8.3 a été lancé aux États-Unis exclusivement via Verizon.

Cette variante est connue sous le nom de Nokia 8 V 5G UW.

Il offre une connectivité mmWave mais réduit la RAM et le stockage.

Le Nokia 8.3 n’a pas connu le temps de mise sur le marché le plus rapide, ayant été annoncé pour la première fois en mars et prenant son temps pour se lancer dans le monde entier. Maintenant, HMD Global a annoncé que le téléphone était enfin disponible aux États-Unis.

Le téléphone est exclusivement disponible aux États-Unis via Verizon et s’appelle en fait le Nokia 8 V 5G UW. Oui, c’est une bouchée. Dans tous les cas, cette variante Verizon diffère du Nokia 8.3 standard dans quelques domaines.

D’une part, le Nokia 8 V 5G UW offre également une connectivité mmWave, en plus de l’option attendue sous-6Ghz 5G. Une autre différence est que le modèle Verizon n’est disponible qu’avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible, tandis que la variante mondiale propose à la fois des saveurs de 6 Go / 64 Go et 8 Go / 128 Go.

Qu’est-ce que tu devrais savoir d’autre?

Sinon, vous pouvez vous attendre aux mêmes anciennes spécifications ici. Cela signifie un chipset Snapdragon 765G, un écran FHD + LCD de 6,81 pouces (20: 9), une batterie de 4500 mAh avec une charge de 18 W et une caméra selfie de 24 MP dans une découpe perforée.

En parlant de caméras, le Nokia 8 V 5G UW (ce nom n’est pas plus facile à dire) a une configuration de caméra arrière quadruple avec un tireur principal 64MP f / 1.8 et un objectif ultra-large 12MP avec un champ de vision de 120 degrés . HMD va également avec une paire de capteurs 2MP pour augmenter le nombre de caméras, avec un capteur de profondeur 2MP et un objectif macro 2MP.

D’autres caractéristiques notables incluent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté intégré dans le bouton d’alimentation, un bouton Assistant dédié (et remappable), un port 3,5 mm, NFC et Android 10. En restant avec le logiciel, HMD promet deux mises à niveau de version Android et 18 mois des mises à niveau de sécurité.

Nous sommes assez perplexes quant à la promesse d’un an et demi de correctifs de sécurité, nous avons vu d’autres marques comme Samsung et OnePlus faire un effort supplémentaire et offrir un support pendant trois ans. De plus, la société a quand même promis trois ans de correctifs de sécurité pour le Nokia 8.3 mondial.

Toujours intrigué par le téléphone? Ensuite, vous pouvez récupérer l’appareil pour 699 $ lorsqu’il sera mis en vente le 12 novembre.

