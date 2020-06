La série de films Artemis Fowl sera-t-elle aussi grande que Harry Potter?

Une version en direct de la célèbre série de livres Artemis Fowl est désormais disponible en streaming sur Disney +. Les gens ont déjà des attentes aussi élevées que la série de films Harry Potter de cette adaptation de la série de livres. Le réalisateur a accru notre enthousiasme en expliquant ses stratégies derrière le projet. Voici ce que Kenneth Branagh a à dire.

Qu’est-ce que Kenneth Branagh a à dire sur le film?

Le film devait initialement sortir en salles le 12 juin 2020. Mais, en raison des situations actuelles, il est maintenant sorti sur Disney +. Il a dit que les huit livres de la série de livres sont très exotiques, ce qui donne du crédit à l’imagination de l’écrivain Eoin Colfer. Il a décrit qu’il était plein de rebondissements avec des incidents vifs. Le premier livre de la série est plein de simplicité. Donc, d’après ce que Kenneth a dit à propos du film, nous pouvons supposer qu’Artemis Fowl sera un excellent mélange d’action et d’émotions.

Cependant, on dit que les créateurs pourraient s’être quelque peu éloignés de la source afin de pouvoir décrire l’histoire de la meilleure façon possible. Mais, le réalisateur a toujours essayé de s’en tenir à certaines parties autant que le script pouvait le permettre. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Que nous apportera la version cinématographique d’Artemis Fowl?

Selon ce que le réalisateur a confirmé, l’idée de base du voyage d’un enfant qui apprend et comprend la magie après un moment de sa vie sera gardée aussi près que possible du livre. La série de livres est souvent conservée en comparaison avec la série Harry Potter car ils ont des éléments similaires. Les deux présentent le voyage d’exploration de la magie par de jeunes personnages.

Les 8 livres de la série Artemis Fowl seront-ils transformés en films?

Eh bien, cela dépend entièrement de la façon dont le public l’accepte. Mais, il y a certainement un grand potentiel pour cette incroyable série de livres. Cependant, le réalisateur prévoit déjà d’autres versements dans la série. Ainsi, le film à venir laissera la place à une sorte de développement dans l’histoire de la suite. Par conséquent, nous pourrions voir le personnage de Ferdia Shaw grandir à l’écran à travers tous les versements.

IMAGE: Pinterest

Allez voir la magie se dérouler à l’écran et assistez à l’exploration de la magie de vos personnages préférés. Nous espérons que de nombreux autres films de la série de livres Artemis Fowl sortiront à l’avenir!