Le superbe jeu Project Athia vient de Luminous Productions

Au printemps 2018, Square Enix a pris des membres de Final Fantasy XV’s équipe pour former Luminous Productions. Depuis un certain temps maintenant, ce studio travaille dur sur une nouvelle IP. Enfin, Square Enix a pu le montrer lors du récent événement PlayStation 5 de Sony. Projet Athia est le titre de travail du jeu, et il a l’air à couper le souffle.

Découvrez l’aventure qui vous attend Projet Athia’s Bande annonce:

Luminous Productions » Projet Athia est actuellement en développement pour la PlayStation 5 et le PC. Décrit comme «une aventure passionnante, riche en histoire et en action», le titre tire clairement parti de tout ce que la technologie de nouvelle génération propose. Malheureusement, comme ce qui précède ne sert que d’aperçu, ni Luminous ni Square Enix ne peuvent partager beaucoup plus de détails à l’heure actuelle.

Cependant, un article sur le blog PlayStation du réalisateur Takeshi Aramaki taquine que Projet Athia’s monde sera rempli à la fois de «beauté et de consternation». Luminous espère également que l’aventure semblera appartenir autant aux joueurs qu’aux personnages principaux du jeu.

Square Enix a annoncé pour la première fois que Luminous avait commencé à travailler sur une toute nouvelle propriété intellectuelle en mars de l’année dernière. Plusieurs mois plus tard, le studio a lancé une démo technologique assez impressionnante, mettant en valeur ses côtelettes de lancer de rayons. Le moteur lumineux utilisé pour Final Fantasy XV propulsé la démo technologique; il est donc très probable qu’il alimente Projet Athia, ainsi que. Bien qu’il n’y ait pas de mot sur le moment où le développeur aura plus à dévoiler, cela semble certainement une excellente première projection.

Certains ont même émis l’hypothèse que ce jeu est un suivi léger de Final Fantasy XV ou peut avoir lieu dans son même monde en fonction de certains indices dans la bande-annonce, y compris des environnements et des emplacements qui correspondent à ceux de XV.

Le nouveau jeu de Luminous Productions n’a actuellement pas de date de sortie.

[Source: PlayStation Blog]