WarnerMedia abandonne HBO Go, rebaptise HBO maintenant à la veille du lancement de HBO Max

Vendredi, HBO a annoncé la fermeture de son application de streaming HBO Go en juillet, après le récent lancement de HBO Max, son nouveau service de streaming.

«Maintenant que HBO Max a été lancé et est largement distribué, nous pouvons apporter des modifications importantes à notre offre d’applications aux États-Unis. Dans le cadre de ce plan, nous allons supprimer notre service HBO GO aux États-Unis. Nous avons l’intention de supprimer l’application HBO GO des plates-formes primaires au 31 juillet 2020 », a déclaré WarnerMedia, la société mère de HBO, dans un communiqué.

HBO Go a été lancé il y a 10 ans pour permettre aux abonnés actuels de HBO de diffuser leurs émissions préférées. HBO a ensuite déployé HBO Now, un service de streaming autonome pour les personnes sans câble ni satellite, en 2015. HBO Now sera désormais rebaptisé HBO à l’avenir, après l’annonce de WarnerMedia vendredi.

« La plupart des clients qui ont traditionnellement utilisé HBO GO pour diffuser la programmation HBO sont désormais en mesure de le faire via HBO Max, qui offre un accès à l’ensemble de HBO avec bien plus encore », a ajouté WarnerMedia. «De plus, l’application HBO NOW et l’expérience de bureau seront renommées HBO. Les abonnés HBO NOW existants auront accès à HBO via l’application HBO rebaptisée sur les plateformes où il reste disponible et via play.hbo.com. HBO Max fournit non seulement l’offre robuste de HBO mais également une vaste bibliothèque WarnerMedia et des contenus et originaux acquis par le biais d’un produit moderne. »

HBO Max a été lancé le mois dernier avec deux fois plus de contenu que les autres services de streaming de HBO – y compris le retour de « Friends », qui avait quitté Netflix fin 2019, et les débuts en streaming de « The Fresh Prince of Bel Air », entre autres montre.

HBO a fait en sorte qu’il soit assez facile pour les abonnés de HBO Now et HBO Go de passer à HBO Max en leur permettant d’utiliser les mêmes informations de connexion qu’ils avaient déjà, mais de nombreux clients étaient encore confus par la gamme d’options de streaming HBO. (Même John Oliver s’est moqué de la stratégie de streaming de HBO quelques jours après le lancement de HBO Max.) Avec le départ de HBO, cela devrait aider un peu les choses.