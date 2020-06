La série Amazon Rodeo Queens jouera Dakota Johnson – / Film

Dakota Johnson se remet avec les gens d’Amazon. L’actrice apparaîtra dans la série de comédie d’Amazon Rodeo Queens, un spectacle de style faux documentaire créé par Je ne suis pas d’accord avec ça co-créateur Christy Hall. La série suivra un groupe de femmes rivalisant pour être la reine du rodéo, les «représentantes féminines et le« visage »« du sport du rodéo ». Carrie Brownstein, de Sleater-Kinney et Portlandia la gloire, dirigera.

Selon Collider, Dakota Johnson jouera dans Rodeo Queens, une nouvelle série comique d’Amazon qui sera tournée dans le style d’un faux documentaire. D’après mes recherches (c’est-à-dire aller sur Wikipedia), j’ai appris qu’une reine de rodéo est une représentante féminine et un «visage» du sport du rodéo. Elle représente son rodéo, son association ou sa région pendant une durée standard de 12 mois et est généralement tenue de porter un chapeau de cowboy, une couronne et une ceinture avec son titre dessus. Être une reine du rodéo nécessite des compétences en équitation de style occidental, en prise de parole en public, en connaissance de rodéo, en apparence et en personnalité. Les Rodeo Queens passent leur temps à représenter professionnellement leur titre lors de divers rodéos, défilés, événements publics, interviews télévisées, interviews radio, événements scolaires et événements caritatifs. »

Selon Collider, la série « suivra un ensemble d’espoirs de Rodeo Queen alors qu’ils se disputent la couronne tant convoitée. » Ce ne sera pas la première fois que Johnson travaillera sous la bannière Amazon – elle a également joué dans la distribution Amazon Suspiria refaire. Johnson produira exécutif Rodeo Queens avec Ro Donnelly et Elisa Ellis, tandis que la créatrice de la série Christy Hall servira de showrunner. Carrie Brownstein dirige, bien qu’il ne soit pas clair si elle dirige la série entière ou seulement le pilote. Brownstein et Johnson ont travaillé ensemble dans le film Sundance The Nowhere Inn.

Amazon aurait battu plusieurs autres concurrents pour décrocher les droits Rodeo Queens, et assemblera bientôt une salle d’écrivain. Tout dans ce projet semble prometteur. La prémisse sonne comme si elle se prêterait bien au style de faux documentaire, et je suis un grand fan de Johnson et Brownstein. Johnson s’est avérée avoir un excellent timing comique, et j’espère qu’elle commencera à entreprendre plus de travaux comiques comme celui-ci. Aucun mot pour l’instant quand la série pourrait être diffusée.

Articles sympas du Web: