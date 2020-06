Jamie Foxx a soutenu le mouvement de la vie des Noirs?

Le cas de mort horrible d’un homme noir nommé, George Floyd a incité des citoyens américains à venir dans les rues et à faire entendre la voix contre cet incident traumatisant. Les gens d’Amérique ont protesté contre la même chose dans les rues maintenant. Non seulement des gens ordinaires, mais de nombreuses stars d’Hollywood se sont également jointes à cette manifestation, «Black Lives matter».

Qui soutiennent tous l’affaire Black Lives?

Certaines de ces célébrités sont Keanu Reeves, Cole Sprouse, David Schwimmer, Selena Gomez, Snoop Dog, Hasley etc. Ils ont tous exprimé leur chagrin, leur colère, leur dégoût à la mort de George Floyd.

Comment Jamie Foxx a-t-il montré son soutien dans Black Lives Matter?

Jamie Foxx, semblable à de nombreuses autres stars d’Hollywood, a défilé lors d’un rassemblement tenant une pancarte affirmant que «la vie des Noirs compte». Il a manifesté sa colère et ses réflexions sur la question devant d’autres manifestants, tout comme Mercy Star. Beaucoup de ses photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux le montrant pendant la marche, il y a un grand buzz autour de ces photos.

Jamie Foxx a accompagné la marche et les manifestants à San Fransisco le 7 juin. Il a obligé et obéi à toutes les mesures de prévention générales à prendre pendant la pandémie de Corona. Il portait un masque et maintenait également une certaine distance des gens pour mettre en évidence la distanciation sociale.

Il portait tous les conforts noirs accompagnés de lunettes de soleil et d’une casquette de baseball. Comme il protestait en faveur de George Floyd, il ne soutient pas le gouvernement et l’autorité concernée.

Django Unchained célèbre Jamie Foxx a non seulement participé à la marche mais aussi adressé au public?

En dehors de cela, il a également partagé son expérience et ses pensées ainsi que diverses photos du rallye. Il a également publié des photos d’enfants présents au rassemblement.

Jamie dans son article a déclaré: «Pour le transmettre ensuite, la présence d’enfants à côté de moi a été une expérience douce-amère. Expliquer pourquoi ils étaient là était difficile et décourageant alors que voir le monde ensemble était magnifique. C’était une scène brisée mais magnifique. Améliorons leur situation ici. «

Nous sommes tous égaux malgré notre caste, notre croyance, notre couleur, notre race, etc. et nous devons jouir de droits égaux tout au long de notre vie. Le mouvement Balck Lives Matters a commencé le 26 mai lorsque George a été tué et ses meurtriers, c’est-à-dire que quatre policiers ont été arrêtés et suspendus de leurs fonctions. Les images montrant l’acte horrible de son meurtre étaient virales en peu de temps.

La vidéo montrait George épinglé et criant: «Je ne peux pas respirer». Il est mort avec une douleur extrême. L’affaire a été confiée au FBI pour vérification.