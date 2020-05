La sécurité avant tout alors que les lignes de production de Bentley roulent à nouveau – Africadaidly

Bentley Motors a repris la production à son siège social de Crewe, avec plus de 1 700 employés suivant 250 directives d’hygiène et de distanciation sociale complètes et variées.

Il s’agit de la prochaine étape du programme «Come Back Stronger» de Bentley – une augmentation progressive de la production à la suite d’un arrêt du Coronavirus.

La semaine dernière, le personnel a eu un aperçu de leurs nouveaux modes de travail, de leurs opérations et de leur environnement lors de séances d’information et de formation à distance.

Ils sont retournés dans une usine de fabrication repensée qui permet une distance de deux mètres entre les travailleurs et des voies de circulation à sens unique et des flux de trafic. Même les toilettes à travers le site ont été reconfigurées pour réduire le nombre de personnes pouvant les utiliser.

A partir de cette semaine, les lignes de production Bentayga et Mulsanne reprendront, suivies par la ligne Continental GT et Flying Spur la semaine prochaine.

Sur chaque ligne, la production fonctionnera à environ 50% de sa capacité pendant plusieurs semaines. Les 500 autres travailleurs restants pourraient rentrer d’ici la mi-juin sur la base des hypothèses actuelles et des orientations du gouvernement.

Les mesures de sécurité comprennent le port obligatoire de masques faciaux dans toutes les usines et les bureaux, tandis que Bentley maintiendra une politique de travail à domicile pour ceux qui le peuvent.

Des équipements de protection individuelle, y compris des masques faciaux, des gants, des lunettes de protection, sont fournis si nécessaire, ainsi que des contrôles de température sanitaire pour le personnel. Il existe également une routine de nettoyage améliorée et des directives claires à l’intention du personnel pour limiter le risque d’infection.

Dans les zones de bureau et les établissements de restauration concernés où l’éloignement est plus difficile, les cloisons en plastique – conçues et fabriquées par des travailleurs de Bentley – offrent désormais une ségrégation entre collègues en plus des mesures de contrôle limitant la capacité, les horaires décalés et les sièges distants.

« C’est le bon moment pour que l’entreprise revienne plus forte », a déclaré Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors.

«Nous avons introduit de nouvelles mesures de travail complètes pour protéger nos collègues, nos familles et nos clients et nous sommes convaincus, à la suite du travail de tant de personnes, qu’être chez Bentley sera aussi sûr pour nos collègues que d’être ailleurs.

«Nous avons une banque de commandes solide, environ huit mois de commandes de clients à fabriquer, des routes d’approvisionnement en pièces établies et des clients patients qui souhaitent recevoir leurs voitures extraordinaires dans les plus brefs délais.

«Nous allons monter en puissance de manière contrôlée et mesurée pour nous assurer de gérer cette demande continue, et regarder vers l’avenir et, malgré cette interruption, continuer notre voyage pour mener la mobilité de luxe durable à l’avenir.»