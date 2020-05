Joel Selwood TikTok, Caroline Wilson et Sam McClure en échange passionné

Les chroniqueurs de l’AFL, Sam McClure et Caroline Wilson, se sont demandé si la réaction à la vidéo TikTok du skipper de Geelong, Joel Selwood, sur l’utilisation de sa femme comme une vadrouille était justifiée.

La vidéo, qui montre à la fois Selwood et sa femme Brit riant dans ce qui est clairement une blague, a reçu un tel contrecoup que la star des Cats l’a finalement retiré de son compte.

McClure a révélé qu’il était laissé dans l’incrédulité quand il a réalisé l’indignation suscitée par Selwood et la vidéo de sa femme.

Cependant, Wilson a expliqué que même si elle n’était pas « grossièrement offensée » par la vidéo, elle ne trouvait pas cela drôle et a suggéré que c’était inutile.

La vidéo controversée où Selwood a été vu plongeant sa femme Brit dans un bain d’eau (Twitter)

Voici comment s’est déroulé le débat sur le clip controversé de Selwood:

Sam McClure: Je ne pouvais pas croire quand je me suis réveillé ce matin pour voir des articles de journaux et des articles en ligne disant que Joel Selwood avait apparemment créé une fureur.

Caroline Wilson: Beaucoup de gens étaient très offensés par ce qui s’est passé. Ecoutez, je ne suis pas vraiment offensé par ce qui s’est passé, mais je l’ai regardé et mon test de pub a été, ‘Nah’.

SM: Mais pourquoi?

CW: C’est un homme ramassant une femme, collant ses cheveux dans un seau

SM: C’est un mari qui vient chercher sa femme et ils étaient tous les deux évidemment-

CW: Et en l’utilisant comme une vadrouille. Allez, Sam. Ne soyez pas obtus.

SM: Je ne suis pas obtus! Je pense juste dans un monde où nous aimons tous nous indigner.

Matthew Lloyd: Je suis aussi avec Sam. Je pense que c’est du politiquement correct.

CW: Je ne suis pas indigné, mais je l’ai regardé et j’ai dit: « Oh Joel, tu es le capitaine de Geelong ». C’est assez stupide.

SM: Caro, si nous avons des problèmes avec ça, nous sommes allés beaucoup trop loin.

À ce stade, le grand Kane Cornes de Port Adélaïde est intervenu, affirmant que la vidéo était un sous-produit des médias de l’AFL exigeant que les joueurs montrent leur personnalité.

Cornes: Je pense que nous demandons, ou nous voulons voir plus de personnalités de joueurs et de ce côté-ci. Nous ne pouvons pas être critiques quand ils le montrent. Je ne connais pas grand-chose à Joel Selwood.

CW: C’est comme dire que nous voulons voir les joueurs montrer leurs émotions et sortir dans la rue et frapper quelqu’un.

Les Selwoods s’amusent isolément tandis que la saison de l’AFL est suspendue (Instagram)

KC: Il n’y a pas eu de violence impliquée dans cela. Ce sont des adultes consentants. Nous voulons une certaine personnalité des joueurs et nous l’aimons quand ils font des trucs qui sont drôles. Nous avons vu tous les entraîneurs danser dans des vidéos comme ça. Si vous vous inquiétez de l’indignation sur les réseaux sociaux, Caro, vous ne seriez pas assis là.

CW: Vous voulez que je sache Joel Selwood parce que je suis clairement le seul à en être légèrement déçu.

SM: Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je n’arrive pas à croire que vous regardiez cette vidéo et ressentiez autre chose que de l’humour.

CW: J’ai entendu parler de la fureur, je ne l’avais pas vu. J’ai demandé à Tony Jones de me le montrer ce soir pour que je puisse le commenter ce soir et je l’ai regardé et je suis allé je ne sais pas pourquoi il l’a fait. Et vous savez quoi, le Geelong Football Club ressent la même chose.

Wilson a suggéré que Geelong n’était pas impressionné par la vidéo TikTok de Selwood (Getty)

SM: Vous dites que Geelong a eu un problème avec ça?

CW: Donc vous pensez tous que c’est vraiment drôle et vous ne voyez pas pourquoi quelqu’un serait offensé?

SM: Absolument.

Wilson a ensuite mis au défi Cornes et le grand Matthew Lloyd d’Essendon de demander à leurs épouses si la blague de Selwood et de sa femme était appropriée.

« Je pense juste que le sourire sur son visage, la musique qui l’accompagnait, le contexte est très bien », a déclaré Lloyd.

« Tu sais quoi? Caro, je l’ai fait (montre-le à ma femme) et elle a ri et a dit que je trouvais ça assez humoristique.

« Je jure sur mon cœur que nous l’avons regardé ensemble et elle a dit: ‘Je suis totalement d’accord avec ça’. »