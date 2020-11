La saison 3 de His Dark Materials est déjà en préparation – / Film

Ses matériaux sombres n’a pas encore lancé sa deuxième saison, mais l’équipe derrière la série épique de fantasy-aventure travaille déjà dur sur la saison 3. Producteur exécutif Joel Collins taquiné ça Ses matériaux sombres la saison 3 est déjà en préparation, et comme elle adapte le livre le plus ambitieux et le plus somptueux de la trilogie de Philip Pullman, ils vont avoir besoin de tout le temps qu’ils peuvent.

HBO et BBC n’ont pas encore donné le feu vert à la troisième saison de Ses matériaux sombres, mais l’équipe derrière la série fantastique-aventure commence déjà à y travailler. Dans une interview accordée à Radio Times, Collins a déclaré que l’équipe s’était mise au travail en «essayant de résoudre le casse-tête» de Ses matériaux sombres la saison 3, qui adapte les événements de Le Spyglass Ambre, le troisième livre de la célèbre trilogie fantastique de Pullman:

«Le monde de la troisième saison est extrêmement étrange et compliqué. La complexité est renforcée en termes d’histoire, de visuels et de récit. Nous sommes très peu nombreux dans un groupe très secret à faire un travail précoce, ce qui est passionnant et complexe. Nous essayons de résoudre le puzzle loin de tous les yeux et du bruit. Et c’est ce genre de temps vraiment précieux que vous obtenez avant que des centaines de personnes ne commencent à poser des questions. »

Le Spyglass Ambre sera probablement le livre le plus difficile à adapter pour l’équipe dirigée par l’écrivain Jack Thorne et producteur exécutif Jane Tranter. Non seulement c’est le plus ambitieux et nécessitera une conception de production coûteuse pour créer les nouveaux mondes (y compris la descente aux enfers de Lyra et Will), mais c’est probablement le moins cinématographique. Il y a de longues portions du livre consacrées à un personnage apprenant à connaître un monde entièrement peuplé de créatures non humanoïdes appelées les Mulefa, qui ne parlent pas verbalement. Je ne peux pas imaginer à quel point ce serait difficile à traduire à l’écran, ce que Collins reconnaît.

«Tout est compliqué, mais j’ai absolument une idée des Mulefa et de leur monde, la République d’Asriel est un endroit incroyable», a déclaré Collins. «Nous allons évidemment au pays des morts, et quelle chose passionnante à penser et à parcourir. C’est littéralement un puzzle énorme, compliqué et brillamment amusant.

Jusqu’à présent, la série a eu l’œil sur ce point culminant épique de la série, qui implique une guerre céleste bouleversante – dont la plupart se déroule entièrement hors écran dans le livre de Pullman, qui est principalement dédié à l’histoire de Lyra et Will. Mais jusqu’à présent, la série a pris des mesures pour rendre l’histoire aussi épique et grandiose que possible, parfois au détriment des petits moments de personnages qui ont rendu les livres si attrayants. Je ne peux pas dire que je fais totalement confiance à Thorne pour le réussir, mais étant donné que cette dernière moitié épique de l’histoire a toujours été son objectif, je ne peux qu’espérer qu’il réussira.

Ses matériaux sombres la saison 2 fera ses débuts sur BBC le 8 novembre, suivie d’un début aux États-Unis sur HBO et HBO Max sur 16 novembre 2020.

