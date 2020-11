Dinamo Zagreb – WAC: Voir la Ligue Europa à la télévision, en direct et en direct

Après un début sensationnel pour la phase de groupes de la Ligue Europa, Wolfsberger AC se rendra au Dinamo Zagreb jeudi à 21h00. SPOX vous montre comment suivre le jeu à la télévision, en direct et en direct.

Dinamo Zagreb vs WAC Score: 0-0

Buteur / s:

Jaune-rouge: Taferner (45e)

Dinamo contre WAC: les alignements

Dinamo: Zagorac- Peric, Lauritsen, Gvardiol, Moharrami – Ademi, Jakic, Franjic, Majer – Orsic, Gavranovic

Remplacement: Josipovic – Kastrati, Leovac, Burton, Sutalo, Krizmanic, Jurisic, Jelenic, Svrznjak, Atiemwen

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Pavelic – Stratznig- Taferner, Peretz, Wernitznig – Joveljic, Dieng

remplacement: Soldo – Peric, Hodzic, Jasic, Schmerböck, Vizinger

Le WAC rencontre le Dinamo Zagreb

Avec quatre points (1: 1 contre le CSKA Moscou, 4: 1 contre Feyenoord), le WAC a débuté dans le groupe de la Ligue Europa K. Maintenant, un duel à l’extérieur contre le Dinamo Zagreb attend.

Les Croates ont fait match nul contre la ZSKA et Feyenoord et ont détenu deux points.

Dans la ligue, le Dinamo est presque traditionnellement en haut du tableau et a marqué 22 points exceptionnels après huit jours de match. Les joueurs clés à Zagreb sont l’avant-centre Bruno Petkovic, le capitaine Arijan Ademi et le gardien Dominik Livakovic.

Dinamo Zagreb contre Wolfsberger AC: retransmission en direct et diffusion TV

Le jeu tourne en direct DAZN et commence à 21 h Si vous ne voulez pas manquer les autres matchs, y compris LASK, vous pouvez aller à la GoalZone sur DAZN précisément.

DAZN coûte 119,99 euros par an ou 11,99 euros par mois. Les nouveaux clients peuvent également souscrire un mois d’essai gratuit avec le fournisseur.

En plus des moments forts du monde du football, par exemple la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Serie A, des spectacles DAZN aussi de nombreux autres sports tels que les sports américains (NBA, NFL, NHL, MLB), le tennis, le golf, la boxe, les fléchettes et bien plus encore.

Dinamo – WAC dans le téléscripteur en direct

Bien sûr, le ticker en direct SPOX est également disponible pour le jeu. C’est par ici!

Si vous préférez lire la conférence de tous les jeux, c’est le bon endroit.

WAC: Huit acteurs Corona positifs

Huit joueurs du club de Bundesliga WAC ont livré un test corona positif. Le Carinthien a annoncé mercredi, un jour avant le match à l’extérieur de la Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb. Les joueurs et les superviseurs sont touchés, a-t-il déclaré dans l’émission. Les noms n’ont pas été mentionnés. Toutes les personnes testées positives sont en quarantaine à domicile, les autorités sanitaires ont été informées des résultats du test.

