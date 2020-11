Certains fans de Newcastle fument contre le patron international après les commentaires de la sélection – .

Photo de NICK POTTS / AFP via Getty Images

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a annoncé aujourd’hui son équipe pour les matchs internationaux contre l’Irlande, la Belgique et l’Islande qui commenceront la semaine prochaine.

Le manager des Three Lions est souvent critiqué pour la sélection de son équipe ces jours-ci et il en a attiré encore plus après l’annonce de jeudi.

Jordan Pickford d’Everton a été nommé dans l’équipe, vraisemblablement retenu comme gardien de but de premier choix. Cependant, la star des Toffees n’a pas été à son meilleur depuis un certain temps et sa baisse de forme a forcé Carlo Ancelotti à le remplacer par Robin Olsen le week-end dernier.

Southgate a été interrogé sur sa décision de rester avec Pickford et sa réponse a irrité certains fans de Newcastle United en particulier, qui voulaient voir Karl Darlow sélectionné.

Le patron anglais a déclaré à Sky Sports: «Quand les gens disent que je lui suis fidèle, il l’a mérité. Ses performances pour nous ont été excellentes, donc cela n’a pas été une décision difficile pour moi.

«Nous avons une certaine compétition pour les places, mais je dois dire que je pense qu’il n’y a personne qui, à mon avis, conteste sérieusement en ce moment pour le pousser hors de cette position.

Pickford a surtout été brillant pour l’Angleterre au cours des deux dernières années. L’homme d’Everton a joué un grand rôle dans la campagne de la Coupe du monde des Trois Lions en 2018.

Cependant, les commentaires de Southgate sur les autres gardiens de but anglais qui ne sont pas assez bons l’ont mis du mauvais côté des fans de Newcastle.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Le gardien de but de Magpies, Karl Darlow, a incroyablement bien performé cette saison. Le joueur de 30 ans a commencé chaque match de championnat et a effectué 34 arrêts au total, plus que tout autre gardien de but de la Premier League (PremierLeague.com).

Il enregistre également en moyenne plus de coups de poing (dix) et plus de réclamations élevées (neuf) que tout autre gardien de l’élite anglaise (PremierLeague.com).

Les fans de Newcastle United espéraient que leur buteur recevrait un appel international, mais le camouflet de Southgate et ses commentaires ont irrité certains supporters.

Voici comment quelques fans de Magpies ont réagi aux commentaires de Southgate

Alors, que pourrait faire Darlow de plus? Parce que personne n’a fait plus d’arrêts que lui – lee mc (@leemcder) 5 novembre 2020

Southgate dit à peu près qu’il n’y a aucun moyen d’entrer dans l’équipe pour un autre gardien. Darlow a été l’un des meilleurs de la ligue mais ne peut pas obtenir plus de 2 gardiens en mauvaise forme et 1 qui ne joue même pas – Michael Cantwell (@mickycantwell) 5 novembre 2020

C’est juste parce qu’il ne peut pas être dérangé de regarder. Pickford ne devrait pas être le gardien de l’Angleterre, quelles que soient les autres options; à cause du nombre d’erreurs qu’il fait. Au lieu de cela, choisissez un Henderson en banc plutôt que lui, donnez-lui au moins une chance de montrer qu’il va mieux. – Mark Taylor (@MarkNTaylor) 5 novembre 2020

Est-ce qu’il regarde le même football anglais que nous @KarlDarlow – Brandon Bell (@ brandon67329023) 5 novembre 2020

Quelqu’un lui a-t-il mis les statistiques? Cela ne ferait aucune différence. – toony (@ ColinWNo9) 5 novembre 2020

Southgate essaie d’éviter à tout prix les joueurs #nufc. – GPS (ps gps_828) 5 novembre 2020

Est-ce qu’il plaisante? Le pape et Henderson sont meilleurs que lui, il devrait être le 4e choix @KarlDarlow devrait être dans – AJ Dixon (@ ajdixon1992) 5 novembre 2020

NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

