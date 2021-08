La roue du temps : les premières images révèlent le casting complet de la série Amazon prime Video

La plateforme Amazon Prime Vidéo développe actuellement des productions extrêmement coûteuses comme la série dérivée Le Seigneur des Anneaux, qui devrait être l’une des séries phares de la plateforme mais ce n’est pas la seule avec des touches fantastiques sur laquelle elle travaille et les premières images de La Roue du temps ont été publiées, série qui mettra en vedette l’actrice Rosamund Pike en tant que grande dame.

Les premières images de la série La roue du temps d’Amazon révèlent le casting de cette épopée fantastique tentaculaire. Après que Game of Thrones ait fait sensation sur HBO, Jeff Bezos, d’Amazon, s’est mis à la recherche de sa propre propriété littéraire fantastique à adapter dans l’espoir de créer la même magie.

Jeff Bezos et Amazon ont finalement décidé de créer non pas une, mais deux séries basées sur des propriétés littéraires fantastiques majeures. Le Seigneur des anneaux est bien sûr la plus connue, comme on peut s’y attendre pour une série télévisée basée sur le chef-d’œuvre en trois livres de Tolkien. Mais Amazon s’apprête également à livrer La roue du temps (The Wheel of Time), une adaptation de la série de livres en 15 volumes de Robert Jordan, publiée de 1990 à 2013. Le tournage de la saison 1 de La roue du temps est en fait déjà terminé et le travail sur la saison 2 est en cours. Le showrunner Rafe Judkins a récemment déclaré que 8 saisons de la série ont déjà été vaguement planifiées.

Mais avant que les projets de La roue du temps d’Amazon ne se concrétisent, la série doit d’abord être diffusée. Avant son arrivée dans quelques mois, EW a révélé une poignée de premières images montrant une grande partie du casting, dont Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine. Découvrez ces images épiques ci-dessous :

Moiraine (Rosamund Pike) est présente sur l’image du haut, à la tête d’un groupe de survivants du village de Two Rivers, ravagé par les monstres. L’image suivante met en scène les personnages d’Egwene al’Vere (Madeleine Madden) et de Rand al’Thor (Josha Stradowski), deux jeunes gens de Two Rivers qui se connaissent depuis toujours. La troisième image se concentre sur le personnage de Logain (Álvaro Morte), un homme aux pouvoirs magiques qui se prend pour un roi. Enfin, une image intrigante montre Moiraine portée par Lan (Daniel Henney) dans la ville abandonnée de Shadar Logoth, un lieu d’énergie sombre où même les monstres de l’histoire, les Trollocs, ont peur d’aller.

En effet, la magie occupe une place importante dans La Roue du temps, puisque Moiraine est membre d’un ordre de magiciens exclusivement féminin, l’Aes Sedai. Au cours de l’histoire, Moiraine commence à soupçonner qu’un membre de son groupe pourrait être la réincarnation du Dragon, une figure messianique destinée à sauver le monde ou à le détruire. Tout cela ressemble à des éléments classiques de la fantasy et les images ci-dessus dégagent une atmosphère familière à tous ceux qui ont regardé un seul épisode de Game of Thrones. Mais comment la Roue du temps se distinguera-t-elle de la plus grande série fantastique de l’histoire de la télévision, voire de l’autre grande série fantastique d’Amazon, Le Seigneur des anneaux ?

Il sera intéressant de voir si La Roue du temps est capable d’échapper à l’ombre des séries et des films qui l’ont précédé. Bien sûr, tout dépendra de la distribution des personnages et des rebondissements de l’intrigue. La Roue du temps a un avantage sur Game of Thrones : elle dispose d’un plus grand nombre de livres et ne devrait pas avoir le même problème que Game of Thrones, à savoir aller au-delà du matériau source et se retrouver à la dérive. La roue du temps commencera à être diffusée sur Amazon Prime Video en novembre 2021.