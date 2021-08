Ginny & Georgia saison 2 : date de sortie, casting, intrigue… tous les détails sur la suite de la série Netlfix

Ginny & Georgia est une série de comédie dramatique qui suit Georgia, une mère célibataire de 30 ans d’une adolescente Ginny et d’un jeune fils Austin. Ils déménagent à Wellsbury en Nouvelle-Angleterre pour un nouveau départ après la mort de l’ex-mari de Georgia dans des circonstances mystérieuses. Créé par Sarah Lampert, la série a été diffusée à l’origine en février 2021.

Plusieurs critiques ont noté que le drame est un creuset de genres différents qui emprunte également des éléments aux thrillers. Le fait que la série n’hésite pas à aborder des questions telles que la sexualité, l’identité et la race a été salué. Cependant, certaines scènes ont suscité des critiques pour être insensibles ou offensantes ; la blague de Taylor Swift en est un exemple. Néanmoins, les épisodes au rythme rapide et le scénario captivant ont gardé les téléspectateurs accrochés. Alors, y a-t-il une saison 2 dans le futur ? Voici tout ce que vous devez savoir !

Date de sortie de la saison 2 de Ginny & Georgia

La saison 1 de Ginny & Georgia a débarqué dans son intégralité le 24 février 2021 sur Netflix. La première saison se compose de dix épisodes d’une durée de 50 à 58 minutes chacun.

En ce qui concerne la deuxième saison, vous seriez heureux d’apprendre que Netflix a donné le feu vert à la série pour de nouveaux épisodes le 19 avril 2021. Même si la série a reçu une réponse tiède des critiques, elle s’est avérée extrêmement populaire parmi les téléspectateurs. En avril 2021, le géant du streaming a révélé que la série avait attiré 52 millions de personnes au cours des 28 premiers jours après ses débuts.

Le tournage de la saison 1 aurait duré quatre mois, d’août à décembre 2019. Cependant, la première saison n’est sortie sur les écrans qu’environ 14 mois après la fin du tournage. En règle générale, Netflix publie une nouvelle saison près d’un an après la diffusion de la saison précédente. Mais il semble que les acteurs et l’équipe n’aient pas encore commencé à filmer la prochaine édition. Si le cycle prévu entre en production d’ici l’automne 2021, nous prévoyons la sortie de la saison 2 de Ginny & Georgia au cours du quatrième trimestre 2022. La nouvelle saison aurait le même nombre d’épisodes que le premier opus, soit dix.

Casting de la saison 2 de Ginny & Georgia

Il a été confirmé que Brianne Howey (Georgia Miller), Antonia Gentry (Ginny Miller), Diesel La Torraca (Austin Miller), Jennifer Robertson (Ellen Baker), Felix Mallard (Marcus Baker), Sara Waisglass (Maxine « Max » Baker) , Scott Porter (Paul Randolph) et Raymond Ablack (Joe) seront de retour au deuxième tour de l’émission.

Mason Temple (Hunter Chen), Nathan Mitchell (Zion Miller), Katie Douglas (Abby), Chelsea Clark (Norah), Alex Mallari Jr. (Gabriel Cordova), Damian Romeo (Matt Press) et Chris Kenopic (Clint Baker). Étant donné que Nikki Roumel et Kyle Bary représentent respectivement les versions adolescentes de Georgia et Zion, nous pourrions les revoir. Plusieurs nouveaux personnages pourraient être introduits dans la nouvelle saison, ce qui signifie que nous pourrions rencontrer de nouveaux visages dans la série. Par exemple, la première saison a mentionné le père d’Austin, qui pourrait jouer un rôle important dans le deuxième tour.

Intrigue de la saison 2 de Ginny & Georgia

À la fin de la première saison, des vérités inconfortables sur la Géorgie commencent à être révélées. Joe est sur le point d’avouer ses sentiments à Georgia, mais il apprend qu’elle est fiancée à Paul. D’un autre côté, Ginny semble en désaccord avec ses amis, dont Hunter. Le fait qu’elle couche avec Marcus et ment à ce sujet complique encore plus son amitié avec tout le monde dans le groupe. Pendant ce temps, la conversation de Ginny avec Cordova laisse l’adolescente dévastée alors qu’elle apprend ce que sa mère pourrait être un tueur. À la fin de la saison, Ginny et Austin font leurs valises et quittent la maison à moto.

Dans la deuxième saison, nous saurons ce qui arrive à Ginny et Austin, qui pourraient se rendre à Boston pour être avec Zion. Les choses restent floues entre Ginny et Marcus, nous saurons donc ce qui les attend. Alors que Georgia et Paul se rapprochent peut-être de leur date de mariage, la vie va devenir compliquée car les secrets de Georgia ne resteront pas enterrés pour toujours. Dans le processus, nous pourrions également avoir un aperçu de qui est vraiment Paul. Mais l’un des éléments les plus importants de la saison attendue pourrait être la façon dont les actions de Ginny commencent à ressembler à celles de sa mère.