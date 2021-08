Solo Leveling saison 2 chapitre 165: date de sortie, spoilers et récap

in

La date de sortie de Solo Leveling Chapter 165 est le 1er septembre 2021. La date et l’heure de sortie exactes peuvent varier selon le fuseau horaire dans le monde. Ceci est une estimation juste du calendrier de sortie actuel de Solo Leveling. S’il y a un changement au chapitre 165 de Solo Leveling, nous nous assurerons que cet article est mis à jour.

Où lire le manga Solo Leveling Chapter 165 en ligne ?

La plate-forme actuelle pour lire le manga Solo Leveling est le magazine Kakao Page. Étant donné que Solo n’a pas de plate-forme de lecture en ligne officielle pour tous les autres fans du monde entier, les discussions en ligne Reddit sont la meilleure solution.

En savoir plus sur Solo Leveling

“The Door” est apparu il y a dix ans, reliant le monde réel au monde de la magie et des monstres. Les gens ordinaires ont été dotés de capacités surhumaines pour combattre ces bêtes vicieuses et ont été surnommés « Chasseurs ». Sung JinWeo, un chasseur de vingt ans, est connu comme le “plus faible du monde” en raison de son patoscope par rapport à un rang encore plus bas. Malgré tout, il chasse inlassablement les monstres pour payer les factures médicales de sa mère.

Cependant, Jinwoo, qui, selon lui, est la seule personne à mourir dans une mission qui a mal tourné, se réveille dans un hôpital trois jours plus tard pour trouver un mystérieux écran flottant devant lui. Jinwoo doit soit terminer ce “journal de quêtes”, soit subir une pénalité appropriée pour un programme d’entraînement intense et irréaliste. Jinwoo hésite d’abord en raison de la difficulté de la mission, mais découvre rapidement qu’elle ne peut que faire de lui l’un des pires chasseurs du monde.