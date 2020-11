La réaction en 7 mots de Southampton à la victoire de Tottenham Hotspur aujourd’hui – .

in

Photo par Frank Augstein – Piscine / Getty Images

Southampton s’est tourné vers Twitter pour donner sa réaction à la victoire de Tottenham Hotspur contre West Bromwich Albion aujourd’hui.

Tottenham a pris le dessus sur West Brom 1-0 à l’extérieur des Hawthorns en Premier League.

L’international anglais Harry Kane a marqué le seul but du match à la 88e minute.

Le résultat signifie que les Spurs sont montés en tête du classement avec 17 points en 16 matches.

Et si Benfica, Porto et le Sporting rejoignaient la Liga? Expérience Football Manager 2020

mariée

732437

Et si Benfica, Porto et le Sporting rejoignaient la Liga? Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/11/675119_t_1604684211.jpg

675119

centre

Le club du nord de Londres a remplacé Southampton en tête du classement, les Saints glissant au deuxième rang avec 16 points.

L’équipe de Ralph Hasenhuttl a gagné 2-0 contre Newcastle United au St. Mary’s Stadium en Premier League vendredi soir.

Le résultat a vu les Saints atteindre le sommet de la Premier League pour la première fois, comme le rapporte BBC Sport.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Eh bien, c’était deux jours amusants 😅 – Southampton FC (@SouthamptonFC) 8 novembre 2020

Aller fort

Southampton n’est peut-être plus au top, mais il ne fait aucun doute qu’ils connaissent une saison merveilleuse.

Les Saints jouent un bon football et gagnent des matches, et peut-être qu’ils pourraient s’avérer être le package surprise dans la course aux places en Ligue des champions.

Photo de Michael Steele / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Tyrone Mings parle de ses premiers combats et des moments « horribles » qui ont fait de lui un meilleur joueur