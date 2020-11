IPL 2020: RCB a besoin de plus de soutien pour AB de Villiers alors que la sortie des barrages révèle de dures leçons

Une campagne de Premier League indienne qui a débuté de manière si prometteuse pour les Royal Challengers Bangalore s’est terminée par un gémissement alors que la longue attente d’un titre se poursuit pour Virat Kohli et ses hommes.

Ce fut un tournoi de deux mi-temps pour RCB dont la victoire catégorique à huit guichets sur KKR lors de la 33e journée les avait propulsés à la deuxième place du tableau. Cependant, une série de cinq défaites successives, dont Eliminator de vendredi contre Sunrisers Hyderabad, signifie que Bangalore rentre à nouveau les mains vides.

Bien que l’atteinte des play-offs soit considérée comme une amélioration massive par rapport à la dernière place en 2019, la manière dont la campagne de RCB s’est effondrée laissera un goût amer dans la bouche.

Il y a des aspects de la campagne de RCB qui étaient très encourageants, mais il y a également eu des échecs qui ne semblent que trop familiers. Ci-dessous, nous choisissons le défi 2020 de Bangalore.

Padikkal un coup mais Finch patauge

Le plus grand avantage de la campagne de Bangalore est l’émergence de Devdutt Padikkal en tant qu’interprète fiable en haut des manches. Le joueur de 20 ans a semblé à l’aise lors de sa première campagne IPL, enregistrant jusqu’à cinq demi-siècles dans un arc de jeune fille impressionnant.

Les 473 courses de l’élégant gaucher sont la campagne IPL individuelle la plus élevée jamais enregistrée par un batteur non plafonné. La seule critique contre Padikkal est sa tendance à s’épuiser après un bon départ et son incapacité à accélérer le rythme au milieu des passes. Un taux de frappe de 125 en tant qu’ouvreur peut certainement être amélioré, tout comme sa capacité à jouer les manches plus longues. À 20 ans, ces défauts peuvent certainement être corrigés et RCB semble avoir un joyau entre les mains.

Alors que la saison recrue de Padikkal a été un coup de pouce pour Bangalore, de gros problèmes existent à l’autre bout du terrain. Le batteur senior australien Aaron Finch a été amené à fournir une puissance de feu très nécessaire en tête de l’ordre, mais le match d’ouverture a à peine mis le feu aux tableaux d’affichage aux Émirats arabes unis.

Seulement 268 courses à un taux de frappe de 111 étaient des retours modestes d’un batteur de la stature de Finch, et cela laisse RCB avec une grande décision à prendre avant l’édition 2021.

Les blessures intempestives de Morris

RCB s’est bien débrouillé sans Chris Morris au début de la campagne 2020, mais le polyvalent sud-africain a fourni à l’équipe un tout nouvel équipement lors de son introduction.

Morris a été extrêmement crucial pour Bangalore dans les morts-vivants alors que l’homme Proteas a renvoyé les yorkers à volonté. Non seulement le quilleur rapide était économique lors de ses neuf apparitions (taux économique de 6,63), mais il a également joué un rôle déterminant en donnant à Bangalore des percées vitales.

Malheureusement pour Kohli et l’équipe, Morris a pris un coup de jarret juste avant l’éliminateur crucial contre Hyderabad. Son expertise a beaucoup manqué à la franchise alors qu’elle tentait en vain de défendre un total modeste contre les Sunrisers.

La dépendance ABD et Kohli demeure

Le fardeau de la notation des points est tombé en grande partie sur les épaules de l’AB de Villiers et de Virat Kohli dans le passé, et c’est un stratagème qui a coûté à l’équipe à des étapes cruciales. Cela n’a pas été différent cette fois-ci, malgré les bons retours de la batte de Padikkal.

Malheureusement pour Bangalore, leurs problèmes dans l’ordre intermédiaire n’ont été aggravés que par le fait que Kohli a eu une saison inférieure à la moyenne de ses normes élevées. Le skipper RCB a été le meilleur buteur de l’équipe au cours des quatre dernières éditions, mais il a été battu par la recrue Padikkal aux Émirats arabes unis.

La superstar indienne a eu un bref patch violet au début de la campagne, avant de s’éteindre à la fin du tournoi. Même s’il a accumulé plus de 400 points, Kohli était loin d’être à son meilleur avec la batte. Le batteur ODI classé n ° 1 dans le monde a eu du mal à augmenter le taux de score dans les mid-overs et ce manque d’explosivité s’est fait au détriment de RCB.

Son taux de grève de tournoi de seulement 121,35 reflète les difficultés de Kohli sur les terrains les plus lents aux Émirats arabes unis. Avec le manque de frontières de Kohli, il a été laissé à AB de Villiers de faire le gros du travail pénible dans les death over. Le Sud-Africain a bien joué son rôle et a réussi des exploits incroyables pour RCB, mais il n’y a pas grand-chose qu’il peut faire par lui-même.

Arguments à améliorer – Ordre intermédiaire

Un problème flagrant pour Bangalore était leurs faibles taux de notation dans la seconde moitié des manches et Kohli était parmi les plus coupables. Alors que de Villiers a été brillant à la mort et a maintenu un taux de frappe global de près de 160, on ne peut pas en dire autant du reste des batteurs de rang intermédiaire de Bangalore.

Aucun des autres batteurs, dont Shivam Dube, Washington Sundar et Gurkeerat Mann, n’a pu égaler l’intensité sud-africaine. Aucun de ces batteurs n’a marqué à plus de 125, ce qui a laissé à Villiers trop de choses à faire. Cela signifiait que le bâton de Bangalore est tombé pour la plupart une fois que le pilier Proteas a été renvoyé.

Cela peut également expliquer l’approche circonspecte de Kohli au milieu des manches, le skipper étant conscient du manque de bâton pour venir après lui et de Villiers. Ajouter plus d’acier dans l’ordre intermédiaire inférieur devrait être la priorité absolue de RCB lors de la planification de l’édition 2021, et il reste à voir s’ils peuvent faire un échange intéressant en basse saison.

Quelqu’un comme David Miller des Rajasthan Royals serait idéal pour la franchise de Bangalore.

