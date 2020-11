15 meilleurs jeux d’aventure pour Android

80 jours

Les jeux d’aventure sont parmi les plus uniques de tous les jeux. Ils ne rentrent dans aucune catégorie ou genre et souvent, ils s’intègrent dans plusieurs genres à la fois. La seule vraie condition préalable pour qu’un jeu soit un jeu d’aventure est qu’il doit vous emmener dans une aventure. Cela décrit la plupart des jeux. Cependant, l’aventure n’est pas un genre défini par un mécanicien comme les RPG, les jeux de tir à la première personne ou les jeux de bac à sable. Ainsi, un jeu d’aventure pourrait être n’importe quoi. Nous avons écouté les commentaires des lecteurs pendant des années après avoir écrit celui-ci, nous espérons donc avoir trouvé des jeux décents qui vous emmèneront dans une aventure fictive. Si vous êtes prêt pour une liste de jeux qui feront exactement cela, voici nos choix pour les meilleurs jeux d’aventure sur Android!

Prix: 5,99 $

80 Days est l’un des meilleurs jeux d’aventure pour Android. Vous incarnez Passepartout, l’assistant de Phileas Fogg, et vous tentez de faire le tour du monde en seulement 80 jours. Vous pouvez prendre des dirigeables, des sous-marins, des trains et même des chameaux mécaniques. Les joueurs doivent gérer les éléments vitaux de Phileas pendant que vous voyagez à travers le monde sous peine de perdre la partie. Le jeu se déroule à un rythme rapide et vous vous aventurez littéralement dans le monde entier. De plus, vous faites également la course avec d’autres joueurs pour voir qui arrive en premier. C’est un type de jeu unique et vaut bien son prix. Il est également gratuit via Google Play Pass si vous l’avez.

Crashlands

Prix: 4,99 $

Crashland fait déjà partie des meilleurs jeux d’aventure de 2016. Vous incarnez un camionneur spatial nommé Flux. Le jeu commence par vous écraser sur une planète extraterrestre. Votre travail consiste à récupérer votre cargaison, à vous construire une base, à combattre les méchants et à sauver le monde. Il contient de nombreux éléments de jeu, notamment l’artisanat, le combat, la mise à niveau des personnages de style RPG, et vous pouvez même apprivoiser des créatures pour vous battre à vos côtés. C’est un jeu profond avec une tonne de contenu auquel vous pouvez jouer sur mobile et PC. Sa note de 4,8 sur Google Play est exacte. Celui-ci est également disponible sur Google Play Pass si vous l’utilisez.

Evoland 2

Prix: 7,99 $

Evoland 2 est facilement l’un des meilleurs jeux d’aventure de mémoire récente. Il transcende les genres en en incluant tout un tas. Cela inclut le RPG 2D, le combattant 3D, la carte à collectionner, le hack-and-slash et bien d’autres. Le jeu progresse essentiellement à travers les différentes époques du jeu et chaque nouveau mécanisme apporte également un nouveau style graphique. Son jeu unique vous permet de deviner et c’est une expérience globale agréable. Nous vous recommandons cependant de jouer avec un contrôleur physique pour de meilleurs résultats. Le jeu est également en vente perpétuellement, vous pouvez donc le récupérer pour moins que son prix demandé de 7,99 $.

Impact Genshin

Prix: Libre de jouer

Genshin Impact est l’un des nouveaux jeux d’aventure de la liste. C’est très similaire à Zelda: Breath of the Wild. Les joueurs peuvent explorer un grand monde ouvert avec un tas de quêtes et de missions à faire. Les joueurs obtiennent même un planeur pour parcourir de plus grandes distances. Il y a aussi un élément de RPG gacha dans celui-ci, mais vous obtenez la plupart des personnages via des quêtes plutôt que des invocations aléatoires, ce qui ajoute un peu de saveur au jeu. Cela a l’air bien, les commandes sont excellentes et vous vous aventurerez à travers celui-ci pendant longtemps.

Grande aventure en montagne

Prix: Gratuit / 5,49 $

Grand Mountain Adventure est l’un des nouveaux jeux d’aventure de la liste. Il s’agit d’un jeu de ski avec des éléments de course et d’exploration. Les joueurs montent l’ascenseur sur différentes pistes. Vous skiez ensuite les pistes et essayez de battre le temps requis. Cependant, vous pouvez également simplement skier et voir les sites touristiques. Il y a aussi des zones cachées, cinq montagnes (dans la version premium), des classements en ligne, et vous pouvez même faire des tours lorsque vous faites du big air. Les contrôles et la perspective du jeu sont un peu bizarres au début, mais pas trop difficiles. Les graphismes sont également magnifiques et le jeu est fluide. Vous obtenez la première montagne gratuitement et vous pouvez acheter la version premium pour débloquer le reste.

Voici quelques autres excellents jeux Android à découvrir! 15 meilleurs jeux Android gratuits disponibles en ce moment 15 meilleurs jeux de survie Android

Contes de gardiens

Prix: Libre de jouer

Guardian Tales est un jeu d’aventure de style rétro avec des mécanismes de jeu hack-and-slash et des commandes décentes. Les joueurs parcourent un monde tout en résolvant des énigmes et en découvrant les mystères du jeu. Il y a des combats de boss, une histoire décente et quelques petites choses amusantes que vous pouvez faire. Cela rappelle un ancien jeu Zelda, mais avec quelques mécanismes de construction de ville ajoutés. Il existe également des mécanismes sociaux comme les guildes pour que vous puissiez également discuter avec des amis. Le jeu repose cependant sur des mécanismes de gacha, et cela peut être un peu irritant pour les joueurs libres.

Monument Valley 1 et 2

Prix: 3,99 $ – 4,99 $ chacun + 1,99 $ pour le DLC

Monument Valley 1 et 2 sont deux des jeux de puzzle-aventure les plus populaires disponibles. Vous déplacez les niveaux car chaque niveau est le puzzle. Les joueurs ont droit à des illusions d’optique, à une histoire vague mais amusante et à une expérience cohérente à travers deux jeux. Le premier jeu comprend l’histoire standard avec un DLC (1,99 $). Le deuxième jeu coûte actuellement 4,99 $. La seule grippe que nous ayons est la durée de la partie. Ces jeux sont un peu courts. Ce sont toujours de très bons jeux, mais ceux qui n’aiment pas les jeux courts peuvent être frustrés par ceux-ci. Ils sont également gratuits via Google Play Pass.

Oddmar

Prix: Gratuit / 4,49 $

Oddmar est un charmant jeu de plateforme d’aventure des mêmes développeurs de Leo’s Fortune. Vous incarnez un Viking en difficulté qui veut restaurer son honneur. Vous vous aventurez à travers le monde du jeu pour faire exactement cela. Le jeu a un jeu fluide, d’excellents contrôles et une excellente conception de niveau. De plus, il atteint tous les extras avec la prise en charge du contrôleur matériel, le cloud de Google Play Jeux enregistre et il fonctionne hors ligne une fois que vous avez téléchargé toutes les données. Le jeu est un peu court à seulement 24 niveaux, mais chaque niveau a un système de notation 3 étoiles pour encourager la rejouabilité. Vous obtenez un peu du jeu gratuitement avant de devoir débloquer le reste avec un seul achat intégré de 4,49 $

Série OPUS

Prix: Gratuit / Varie

Les jeux Opus sont une série de trois jeux d’aventure qui racontent une histoire sombre mais touchante. Le premier est Opus: le jour où nous avons trouvé la Terre où vous incarnez un robot essayant de sauver l’humanité en retournant sur Terre. Vient ensuite le Rocket of Whispers: Prologue qui mène à Opus: Rocket of Whispers. Le jeu final raconte l’histoire de deux personnes qui ont survécu à une peste et qui veulent construire une fusée pour effectuer un enterrement spatial. Toute la série est vraiment bonne et l’exécution est parmi les meilleures que nous ayons vues. Les jeux peuvent être un peu chers, mais vous pouvez démarrer les jeux gratuitement comme une sorte de démo avant d’acheter le titre complet.

Pokemon Go

Prix: Libre de jouer

Pokemon Go est l’un des jeux d’aventure les plus ambitieux. En fait, vous sortez dans le monde réel et attrapez des Pokémon, vous vous battez dans des gymnases, vous récupérez les Poke Stops et bien plus encore. L’élément aventure est un peu plus littéral dans ce jeu que dans d’autres. Cela vous oblige à vous déplacer seul et à jouer au jeu dans ces endroits. Les joueurs errent dans le monde ouvert et attrapent des Pokémon, se battent dans des gymnases, s’affrontent, échangent des Pokémon, collectent divers objets et font toutes sortes d’autres choses. Le genre se développe également et vous pouvez jouer à des jeux similaires avec Minecraft: Earth, Harry Potter: Wizards Unite et Jurassic World Alive.

Nous avons encore plus de jeux Android géniaux pour vous! 15 meilleurs jeux Android disponibles en ce moment 15 meilleurs jeux de tir pour Android

La chambre: vieux péchés

Prix: 4,99 $

La plupart des jeux The Room ne sont pas des jeux d’aventure. On ne peut pas en dire autant du dernier jeu de la série. The Room: Old Sins incorpore des éléments d’exploration avec sa structure de puzzle emblématique. Cela lui donne une dimension supplémentaire que les jeux précédents n’ont pas. Pour les non-initiés, The Room est une série de jeux avec des graphismes magnifiques, des puzzles complexes et des thèmes arcaniques. Le dernier, One Sins, prend également en charge les succès de Google Play Games, la sauvegarde dans le cloud, etc. Ce sera certainement l’un des meilleurs jeux de puzzle-aventure de 2018.

Série Rusty Lake (Cube Escape)

Prix: Gratuit / Varie

Cube Escape est une série de jeux d’aventure mystère où vous devez résoudre des énigmes pour découvrir ce qui se passe réellement. Elle est également connue sous le nom de «Histoire de Rusty Lake» et est également jouable en ligne en tant que jeu Web. Les mécanismes sont assez simples et chaque jeu vous permet de résoudre une variété d’énigmes afin de progresser dans l’histoire. C’est techniquement ce sont des jeux d’évasion, ce qui signifie que la plupart du temps, vous résolvez des énigmes. Pourtant, c’est une excellente série de jeux. Nous l’incluons sur cette liste car la série Cube Escape est presque entièrement gratuite, sans achats intégrés, ce qui en fait l’une des meilleures à ce prix. Il existe également des jeux premium des développeurs qui sont vraiment bons.

Sky: les enfants de la lumière

Prix: Libre de jouer

Sky: Children of Light est un délicieux jeu d’aventure avec des graphismes décents et une histoire amusante. Il y a sept mondes à explorer et il y a même un élément social où vous pouvez parler à d’autres joueurs. Les autres fonctionnalités du jeu incluent le jeu coopératif, diverses personnalisations de personnages, divers essais pour garder les choses fraîches et une bande-son supérieure à la moyenne. L’élément social est l’attraction principale ici et pouvoir explorer le monde avec les gens est une bonne idée.

Square Enix

Prix: Gratuit / Varie

Square Enix peut écrire un sacré récit et sa narration est parmi les meilleures de tous les jeux. En tant que tel, la plupart de leurs jeux mobiles constituent d’excellents jeux d’aventure. Quelques exemples incluent Adventures of Mana, Secret of Mana, Life is Strange, Final Fantasy: Brave Exvius, divers jeux Dragon Quest, The World Ends With You, Final Fantasy XV: Pocket Edition, et bien d’autres. Les jeux mentionnés ci-dessus couvrent plusieurs genres, notamment le RPG, le puzzle, la tranche de vie et le hack-and-slash. Pour une raison quelconque, la moitié de la bibliothèque de Square Enix est sous un nom de développeur différent de tout le reste. Nous avons celui lié à tous les jeux Final Fantasy et aux ports mobiles des anciens RPG. Vous devrez peut-être rechercher les trucs Tomb Raider et Life is Strange sur Google Play. Dans tous les cas, le catalogue de Square Enix ne contient pas vraiment de jeux courts, alors préparez-vous à vous attacher et à jouer un peu.

SorcièreSpring4

Prix: 4,99 $

WitchSpring est un jeu d’aventure qui devrait probablement être plus populaire qu’il ne l’est. Vous incarnez une sorcière qui est également la règle de tout un continent. Les joueurs explorent le monde, rencontrent divers personnages et font diverses choses. C’est un RPG étonnamment charmant d’un développeur qui est beaucoup plus grand en Corée que dans d’autres parties du monde. Il y a en fait quatre jeux dans la série. Les deux premiers racontent la même histoire mais sous des angles différents tandis que les troisième et quatrième jeux sont des participants autonomes auxquels vous pouvez jouer sans avoir à jouer aux autres. Les jeux vont de 1,99 $ à 4,99 $ chacun et ils sont tous très bons.

Merci pour la lecture! Voici quelques recommandations de jeu finales! 5 applications Android à ne pas manquer cette semaine – Android Apps Weekly 15 meilleurs jeux d’aventure pour Android

Si nous avons raté l’un des meilleurs jeux d’aventure pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!