La production PS5 a augmenté pour le lancement, donc de nombreuses consoles sont disponibles

MYCS Table console - Blanc, design, pour chambre ou entrée élégante - 77 x 80 x 35 cm, personnalisable

Une table console stylée Blanc. Dimensions: Largeur 35 x Hauteur 80 x Longueur 77.Les tables consoles de MYCS sont à la fois pratiques et esthétiques, disponibles dans tous les styles et pour tous lesgoûts. Vous pouvez concevoir une table console sur mesure en utilisant notre configurateur et ainsi déterminer